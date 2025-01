Burkina-Administration-Territoire-Adresse-Nation-An2025

Adresse du chef de l’État à la nation : un redécoupage du territoire national en perspective

Ouagadougou, 31 déc. 2024 (AIB) – Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé mardi, lors de son adresse à la nation, qu’un nouveau découpage du territoire national « s’impose pour tenir compte des aspects stratégiques et économiques ».

Abordant le domaine de l’administration territoriale, le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a indiqué qu’« un redécoupage du territoire s’impose en tenant compte d’un certain nombre d’aspects, superficie certes, mais surtout stratégiques et économiques ».

Selon le capitaine Ibrahim Traoré, « cela sera proposé en 2025. La décentralisation est aujourd’hui une très bonne chose dans le fond, mais, dans sa mise en œuvre, elle se trouve en souffrance ».

Le chef de l’État explique qu’« une étude a été diligentée au niveau de l’ANSAL-BF (Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso) et du CAPES (Centre d’analyse des politiques économiques et sociales). L’étude, dont les résultats sont attendus ces jours-ci, doit nous permettre de faire un diagnostic approfondi du processus de décentralisation ».

Il a indiqué que « dans ce sens, un certain nombre de fonds ont été suspendus en attendant les résultats de ces études, afin de pouvoir réarticuler et donner de nouvelles missions aux autorités des collectivités territoriales ».

C’est en 1995 que le nombre de provinces du Burkina Faso est passé de 30 à 45, et c’est en 2001 que le ministère de l’Administration territoriale a créé les 13 régions.

Agence d’information du Burkina

as/ata