Burkina-Présidence-Panafricanisme-IPN-Déclaration

Le capitaine Traoré veut faire de l’Institut des peuples noirs un tremplin qui enseigne au monde ce qu’est l’Afrique

Ouagadougou, 31 déc. 2024 (AIB)- Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré souhaite que l’Institut des peuples noirs (IPN), fondé sur initiative de Thomas Sankara devienne un tremplin qui enseigne au monde entier ce que c’est que le peuple noir, ce que c’est que l’Afrique»

«L’Institut des Peuples Noirs devra être un tremplin pour attirer au Burkina Faso tous les Noirs du monde entier qui viendront se ressourcer, revoir les cultures et pouvoir apprendre de nos cultures, les moderniser pour faire développer notre Patrie» a souhaité le président du Faso dans son message à la nation, à l’occasion du nouvel an 2025.

«Un bâtiment sera érigé au niveau du musée pour prendre en compte certains aspects de notre culture pour que l’institut puisse se baser sur ces valeurs-là et enseigner au monde entier ce que c’est que le peuple noir, ce que c’est que l’Afrique», selon le président du Faso.

Le chef de l’état burkinabè a aussi indiqué que plusieurs actions sont entreprises autour de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) pour en faire une union forte et «pour que l’Afrique puisse prendre un exemple sur cette alliance et pouvoir rayonner».

L’Institut des Peuple noirs a été fondé en 1986 à la demande du président Thomas Sankara, inspiré dit-on après une visite à Harlem et des échanges avec le Sénégalais Cheick Anta Diop, afin de faire connaitre la culture africaine et sa contribution à la civilisation de l’humanité.

Agence d’Information du Burkina