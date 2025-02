Abibata Kéré ,PDG de Katouma Plus ,élue présidente de AFES Centre-est

Tenkodogo, 15 février. 2025 (AIB)-Abibata Kéré opératrice économique PDG de *Katouma Plus*, a été élue Samedi par ses pairs, présidente de l’Alliance des Femmes des États du Sahel de la région du Centre-Est.

La cérémonie s’est tenue à la salle polyvalente Étalon de Tenkodogo, l’élection et l’installation du nouveau bureau de par Madame Sienou/Andréa Sawadogo présidente nationale de l’Alliance des femmes des États du Sahel (AFES).

Cet événement a réuni les femmes leaders des provinces du Boulgou, du Kouritenga et du Koulpélogo pour élire les membres de l’Alliance femmes des États du Sahel de la région du Centre-Est.

Au terme des délibérations, c’est l’unique candidate Abibata Kéré opératrice économique PDG de Katouma Plus, qui a été élue présidente, étant la seule et unique candidate à ce poste.

Elle sera épaulée par vingt huit membres, désignés pour promouvoir les actions de développement des femmes de la région et accompagner les efforts de lutte contre l’Hydre terroriste engagé par les chefs d’État de (AES) alliance des États du Sahel.

Le bureau régional AFES installé a un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Lors de son discours, la présidente nouvellement élue a exprimé sa joie et sa reconnaissance envers ses pairs pour la confiance placée en elle.

<<je m’engage a accompagné la vision du Chef de l’état et ses pairs du Mali et du Niger, nous allons faire mieux connaître la vision de AFES et travailler pour développer les entreprises de femmes. je place mon mandat de trois ans sous le signe de l’union des fils et femmes de la région>>

La présidente nationale Sienou Andréa Sawadogo a quant à elle rappelé le rôle et la vision de l’Alliance des femmes des États du Sahel, <<nous avons eu la chance d’avoir une présidente suffisamment dynamique et expérimentée dans la gestion de groupement et associations de femmes, elle va pouvoir sensibiliser ces paires a mieux connaître la vision de nos chefs d’État donc ce bureau est appelé a réussir sa mission, elle œuvré pour le développement économique du pays.>>

Pour le gouverneur de la région, le colonel Abdou Karim Lamizana, a déclaré<<je m’engage avec toute l’administration et les autorités coutumières et religieuses a accompagné la coordination régionale de l’alliance des femmes des états du sahel, la femme joue un rôle important dans notre société avec les crises sécuritaire, elle doivent jouer un rôle capital pour la cohésion sociale donc nous avons intérêt a les accompagnés pour réussir le mandat de trois ans pour le bonheur de la région et nous allons réussir ensemble>>

SM/ata