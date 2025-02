Burkina-Medias-Reconnaissances

Tapoa: les mérites de l’AIB reconnus par la Coordination provinciale de la veille citoyenne

Diapaga, 15 fév. 2025 (AIB) – Les mérites de l’Agence d’information du Burkina (AIB) ont été reconnus le samedi 15 février à Diapaga par la Coordination provinciale de la veille citoyenne, a-t-on constaté sur place.

Pour son engagement, l’esprit de résilience et son sens élevé de patriotisme au service de la Nation de façon générale et de la province de la Tapoa, de façon particulière, l’Agence d’information du Burkina (AIB) a reçu un certificat de reconnaissance.

L’initiative est de la Coordination provinciale de la veille citoyenne de la Tapoa. Des personnes et des structures ont également reçu des attestations de reconnaissance.

La cérémonie de remise des attestations s’est déroulée, le samedi 15 février 2015 à la mairie de Diapaga, en présence d’autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que des bénéficiaires.

Pour le coordonnateur provincial de la veille citoyenne de la Tapoa, Arnauld Gnoula, « ces attestations viennent reconnaître les efforts que vous fournissiez dans les domaines économique, social et humanitaire dans une province résiliente marquée par une crise sécuritaire à laquelle elle fait face depuis 2019 ».

« C’est fort de ce constat que nous avons voulu galvaniser les acteurs qui œuvrent au quotidien dans l’humanitaire et ceux qui accompagnent au mieux les personnes déplacées internes à travers les campagnes de sensibilisation, ceux qui mènent des actions vitales dans plusieurs domaines tels que l’éducation, la santé, la lutte contre la pauvreté, tout en améliorant les conditions de vie des populations vulnérables tout en privilégiant les approches sur la solidarité, la cohésion sociale, le vivre ensemble et le respect de la dignité humaine », a-t-il ajouté.

M. Gnoula a insisté que « pour ce qui est de l’AIB, c’est surtout le relais des informations vraies et en temps réel, la maîtrise de la communication en temps de guerre et les conditions difficiles dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information qui ont prévalu à son choix ».

Le correspondant de l’AIB dans la Tapoa a montré toute sa satisfaction en recevant cette attestation. Il a fait savoir que c’est une invite à mieux faire.

« Nous allons œuvrer avec humilité et détermination dans l’accomplissement de notre mission qui est d’éduquer, de sensibiliser et d’informer le public. Je voudrais dédier cette reconnaissance à tous les collaborateurs des 45 provinces, à la Directrice générale de l’AIB, au Rédacteur en chef et à son équipe qui font beaucoup avec peu de moyens pour faire de l’agence un grossiste de l’information au Burkina », a-t-il dit.

Agence d’information du Burkina

