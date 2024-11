Burkina-Armée-Commémoration

64ᵉ anniversaire des FAN au Nord : Une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu

Ouahigouya, 02 novembre 2024 (AIB) – Les Forces Armées Nationales (FAN) du Burkina Faso ont célébré, le vendredi 1ᵉʳ novembre 2024, leur 64ᵉ anniversaire. Dans la région du Nord, cette commémoration, organisée en différé, a été marquée par une cérémonie de dépôt de gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, à la Place de la Nation de Ouahigouya, en cette matinée du samedi 2 novembre 2024, sous la présidence de Issouf Ouédraogo, Gouverneur de la région.

Cette cérémonie, qui a eu pour cadre la Place de la Nation de la cité de Naaba Kango, a réuni les autorités administratives de la région, le Chef de Corps du 12ᵉ RIC, ainsi que les différentes composantes des forces de défense et de sécurité.

Dans son message après le dépôt de fleurs et le recueillement sur la tombe du soldat inconnu, le Gouverneur Issouf Ouédraogo a appelé les forces de défense et de sécurité à poursuivre, avec fierté et courage, les actes de bravoure des devanciers tombés les armes à la main pour la patrie.

« La nouvelle génération a l’obligation de maintenir le flambeau et de faire mieux pour que l’armée puisse être encore plus résiliente et apte à se battre pour la reconquête du territoire national », a déclaré le Gouverneur Issouf Ouédraogo.

Pour le Chef de Corps du 12ᵉ RIC, le Capitaine W. Élisée Tassembédo, l’engagement des combattants à parachever le combat des illustres devanciers, dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme, est un impératif.

« Notre devoir demeure la libération de la patrie au prix de nos vies, et les combattants sur le théâtre des opérations restent déterminés à relever le défi », a affirmé avec conviction le Capitaine W. Élisée Tassembédo.

Agence d’Information du Burkina

PN/ata