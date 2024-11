BURKINA-KOURWEOGO-COMMUNE-RENCONTRE

Kourweogo/Cadre de concertation communal : Les défis de la mobilisation de recettes au menu des échanges

Boussé, (AIB)-La délégation spéciale de la commune de Boussé, a tenu le mercredi 30 octobre 2024, son cadre de concertation communal. Les membres statutaires de cette instance ont eu au menu de leurs échanges, les défis de la mobilisation de recettes propres au profit du budget communal. La salle de réunion de la mairie de Boussé a accueilli la troisième rencontre du cadre de concertation communal, le mercredi 30 octobre 2024, en présence des membres de la délégation spéciale, les services techniques, les délégués des conseils villageois de développement, les leaders religieux, coutumiers et des faitières de la commune.

Le secrétaire général de la mairie de Boussé, Roland Nébié, a expliqué que le budget de la commune est confronté à une insuffisance de ressources financières pour assurer les investissements de base indispensable au développement de la localité. « A quelques jours de la fin de l’année, le recouvrement en termes de recettes propre de la commune se chiffre à 57 890 687 CFA sur une prévision de 120 304 349, soit 51,88 % qui restent à recouvrer », a-t-il précisé. Le secrétaire général a indiqué que l’objectif de la présente rencontre est de soumettre la problématique de l’optimisation du recouvrement des ressources financières endogènes de la commune à l’analyse des participants, dans le but de déceler les entraves et de déterminer des stratégies consensuelles efficaces à même de relever le niveau de mobilisation de recettes à court et à moyen terme.Afin d’éclairer, d’avantage les participants sur la connaissance du budget des collectivités, le receveur des impôts et de la publicité foncière, Abidine Toé, a présenté le processus d’élaboration du budget communale ainsi que ses composantes tout en relevant la responsabilité individuelle et collective des populations.

Roland Nébié, est revenu pour montrer à l’assistance les détails des recouvrements au 21 octobre 2024. « Il ressort de cette communication que les recettes liées aux taxes sur les charrettes et tricycles et celles des boutiques de rue notamment accusent des retards de payement considérables », a-t-il ajouté.Les participants à l’issu de ces communications et des échanges ont retenu que des efforts doivent être consenti par toutes les contribuables afin que Boussé puisse répondre a son statut de commune urbaine. A cet effet, ils ont préconisé des actions dans le sens du consolider les acquis mais aussi d’exploiter d’autres potentialités.

Comme proposition, on peut noter le renforcement des activités de sensibilisation mais aussi de coercition, des sorties de recouvrement dans les 16 villages de la commune, la mise à profit des opérations de visites techniques du CCVA pour le recouvrement des taxes sur les véhicules à moteur.Ils ont appelé également l’exécutif communal à la construction d’une gare routière, d’un cimetière municipal, à l’achèvement des projets d’aménagement de la SONATUR et de la cité des forces vives entrant dans le cadre des activités du 11 décembre 2021, à procéder à de nouveaux lotissements afin de résorber la prolifération des habitats précaires.

Le 1er adjoint de la délégation spéciale, Albert Tiendrebéogo, pour sa part, a invité les leaders d’opinion de la localité à être des relais auprès des populations, pour plus de compréhension et d’engagement à soutenir les actions de développement économique et social de la municipalité de Boussé.

