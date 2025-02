Burkina-Religion-Célébration

125 ans d’évangélisation célébré au Sanctuaire Notre Dame de Yagma

Ouagadougou, 16 fév. 2025 (AIB)- L’église catholique a clôturé la commémoration du jubilé des 125 ans d’évangélisation au Burkina Faso. La célébration eucharistique ce dimanche au sanctuaire Notre Dame de Yagma, présidée par le Cardinal Pietro PAROLIN, Secrétaire d’Etat du Pape François a vu la participation de membres du gouvernement et des milliers de fidèles catholiques.

« Célébrer 125 ans d’évangélisation, c’est un moment de mémoire reconnaissante envers les missionnaires de toutes les congrégations religieuses et les sociétés de vie apostolique qui ont foulé le sol burkinabè pour annoncer Jésus Christ » déclare le Cardinal Pietro PAROLIN, Secrétaire d’Etat du Pape François. Pour lui, cette célébration dans le contexte actuel est un acte de joyeuse espérance. Le Cardinal Pietro PAROLIN s’exprimait ce dimanche à l’occasion de la clôture de la célébration des 125 ans d’évangélisation au Burkina Faso.

Une messe d’action de grâces présidée par le Secrétaire d’Etat du Pape François a été dite au sanctuaire marial Notre Dame de Yagma.Une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, Chef du gouvernement a assisté à cette célébration eucharistique.

« Nous souhaitons que toutes les prières qui ont été formulées à l’occasion de cette grande célébration puissent avoir grâce aux yeux du Seigneur pour le retour de la paix au Sahel, et surtout pour l’épanouissement des populations » a affirmé le Chef du gouvernement. Jean Emmanuel Ouédraogo a exprimé sa gratitude à l’Eglise catholique pour ses actions dans divers domaines en faveur du développement au Burkina Faso.Des milliers de fidèles catholiques venus de divers horizons ont également prié pour la paix.« Cette célébration nous a édifiés et fortifiés. Cela nous donne encore de l’élan pour aller de l’avant dans notre marche religieuse » relève Pélagie Kaboré, pèlerine.« L’église en plus de nous apprendre à prier nous montre que nous devons être serviables aux autres.

A travers ses structures sanitaires et les écoles, c’est une manière pour elle d’apporter sa pierre à l’édification de la nation burkinabè » ajoute Mme Kaboré. Franck Sampébgo s’est réjoui des actions de l’Eglise catholique depuis son implantation au Burkina Faso. Il a suggéré une densification des actions d’évangélisation au pays des Hommes intègres.En rappel, c’est en 1900 que les missionnaires de l’église catholiques sont arrivés pour la première fois au Burkina Faso plus précisément dans la ville de Koupéla.

Agence d’information du Burkina