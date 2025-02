Burkina-Juridictions-Coutumières-Gestion-Fautes-Sociales

Burkina/Thèse : Dr Serge Denis Donon NAME analyse la gestion de la faute sociale à travers les juridictions coutumières Moaaga.

Ouagadougou, 14 fév. 2025 (AIB)-Pour l’obtention de son diplôme de docteur en sociologie, l’impétrant Serge Denis Donon NAME a défendu avec brio, vendredi 14 Février 2025 à l’université Joseph Ki-Zerbo, sa thèse de doctorat unique dont les travaux ont porté sur la gestion de la faute sociale par les juridictions coutumières moaaga.

« Fautes sociales et juridictions coutumières au Burkina Faso : Analyse de la gestion de la faute à Manga dans la province du Zoundwéogo ». C’est ce thème qu’a défendu Serge Dénis Donon NAME, le vendredi 14 février 2025 à Ouagadougou, pour l’obtention du diplôme de doctorat en sociologie.

A travers ce thème, il s’est agi pour l’impétrant d’étayer l’organisation et le fonctionnement de la justice coutumière moaaga ainsi que les mécanismes mis en place pour gérer la faute sociale en société moaaga, notamment à Manga dans un contexte de pluralité socioculturel et ethnique.

« L’exécution de la justice coutumière à Manga dans le Zoundwéogo se fait à travers les doyens de familles au sein des groupes sociaux, et les conseils mis en place dans chaque village et au niveau central dans le canton de Manga, conseil regroupant des chefs coutumiers, et des « sages », a indiqué l’impétrant, qui a eu le titre de Docteur avec la mention très honorable.

Selon lui, si un membre de la société venait à commettre une faute, elle est réglée, en fonction de sa gravité et suivant l’ordre protocolaire de la justice coutumière qui va de la famille au chef de canton en passant par le niveau quartier et village.

« La gestion de la faute sociale prend en compte non seulement le jugement, mais aussi le côté social pour la réparation de la faute afin d’apaiser les cœurs », a-t-il renseigné.

La justice coutumière bien qu’intolérante face à la faute sociale, a la particularité, d’être une justice réparatrice et non seulement répressive, a expliqué, Dr NAME précisant que cette justice peut servir à côté de la justice moderne pour désengorger les prisons.

Pour rendre davantage le mécanisme de la justice coutumière compréhensif et heuristique, Dr NAME a proposé une théorie endogène de la justice coutumière afin de permettre à d’autres chercheurs de mener la réflexion sur la question.

En tant que sociologue, le nouveau Dr a également l’intention d’écrire un ouvrage sur la sorcellerie dans l’optique de soutenir la justice moderne à mieux appréhender les dossiers y relatifs.

Selon son directeur de thèse, le Pr titulaire en sociologie, Bouma Fernand BATIONO, la justice coutumière, explore dans toutes les dimensions la question de la faute, de sorte que le coupable et la victime trouvent leur compte.

Pour cela, il a préconisé que la justice coutumière s’occupe de certains dossiers gérés par la justice moderne, notamment les dossiers de délits et autres infractions mineures pour apurer le passif dans les tribunaux.

Le Pr Bationo pour conclure, à appeler, la justice moderne à s’inspirer de ces pratiques endogènes afin d’humaniser les prisons.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata