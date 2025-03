𝗣𝗮𝘀𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗡𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂𝘅 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 à 𝗹𝗮 𝗗𝗚𝗔𝗝𝗘𝗣 : 𝗨𝗻 𝗥𝗲𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁é𝗴𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹’𝗔𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗝𝗲𝘂𝗻𝗲𝘀

๐—ฃ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—–๐—ต๐—ฎ๐—ฟ๐—ด๐—ฒ๐˜€ ๐—ฒ๐˜ ๐—œ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ ๐—ก๐—ผ๐˜‚๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฎ๐˜‚๐˜ ๐——๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ๐˜€ ๐—ง๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ถ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€ ร ๐—น๐—ฎ ๐——๐—š๐—”๐—๐—˜๐—ฃ : ๐—จ๐—ป ๐—ฅ๐—ฒ๐—ป๐—ผ๐˜‚๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜รฉ๐—ด๐—ถ๐—พ๐˜‚๐—ฒ ๐—ฝ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐—น’๐—”๐˜‚๐˜๐—ผ๐—ป๐—ผ๐—บ๐—ถ๐˜€๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ ๐—๐—ฒ๐˜‚๐—ป๐—ฒ๐˜€

Le Directeur Gรฉnรฉral de l’Autonomisation des Jeunes et de l’Education Permanente, Monsieur Romain KABORE, a prรฉsidรฉ le mardi 11 mars 2025, la cรฉrรฉmonie solennelle de passation de service et d’installation de nouveaux directeurs techniques. Un รฉvรฉnement marquant pour la Direction Gรฉnรฉrale, car cinq nouvelles personnalitรฉs ont pris en main des directions stratรฉgiques pour lโ€™avenir des jeunes burkinabรจ.

C’est ainsi que Madame Alimata SOUGUE prend ainsi la tรชte de la Direction des Stratรฉgies ร‰ducatives et de la Protection des Jeunes (DSEPJ), aprรจs le dรฉpart de Monsieur Somaila SAWADOGO, qui a dirigรฉ la direction pendant huit annรฉes. Mme Isabelle BADO, quant ร elle, dirigera la Direction de la Promotion de l’Entrepreneuriat et de l’Autonomisation des Jeunes (DPEAJ). Monsieur G. Camille TAMALGO assurera dรฉsormais la gestion de la Direction de la Coopรฉration, de l’Organisation de la Jeunesse et de la Vie Associative (DCOJVA), issue de la fusion de deux directions clรฉs. Enfin, Monsieur Lassanรฉ KOLOGO et Monsieur Raoul BAYALA prendront respectivement les rรชnes des Directions de la Promotion des Infrastructures de Jeunesse (DPIJ) et de la Promotion de lโ€™ร‰ducation Permanente (DPEP).

Les nouveaux directeurs ont exprimรฉ leur engagement total ร rรฉpondre aux dรฉfis de leurs missions, dans un contexte oรน la jeunesse constitue un axe central du dรฉveloppement national. Dans un environnement difficile marquรฉ par une raretรฉ de ressources, leur dรฉtermination ร travailler efficacement et ร rechercher des partenariats financiers et techniques est plus que jamais un impรฉratif pour atteindre les objectifs fixรฉs.

Le Directeur Gรฉnรฉral a saluรฉ le travail accompli par les directeurs sortants et les a fรฉlicitรฉs pour leur contribution. Il a, par ailleurs, exhortรฉ les nouveaux responsables ร faire preuve dโ€™efficacitรฉ et de responsabilitรฉ dans leurs nouvelles fonctions, avec pour vision, un Burkina Faso plus fort et prospรจre.

DCRPMSJE