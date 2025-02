𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗼𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 à 𝗹𝗮 𝗹𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝘆𝗯𝗲𝗿𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁é : 𝗹𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 « 𝗟𝗲𝘀 𝗦é𝗽𝗮𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 » 𝗰𝗵𝗲𝘇 𝗹𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀é𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁é

๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฏ๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฝ๐—ฎ๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ผ๐˜๐—ถ๐—พ๐˜‚๐—ฒ ร ๐—น๐—ฎ ๐—น๐˜‚๐˜๐˜๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐˜†๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜รฉ : ๐—น๐—ฒ ๐—ด๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ฝ๐—ฒ ยซ ๐—Ÿ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฆรฉ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ๐˜€ ยป ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐˜‡ ๐—น๐—ฒ ๐— ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐˜€รฉ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜รฉ

Le Ministre de la Sรฉcuritรฉ, Mahamadou SANA, a reรงu en audience, le lundi 24 fรฉvrier 2025 ร Ouagadougou, ยซ Les Sรฉparables ยป composรฉ des humoristes burkinabรจ Moussa OUEDRAOGO, dit Moussa Petit Sergent et Amidou Ledoux. Ils รฉtaient accompagnรฉs du rรฉalisateur Toni OUร‰DRAOGO. Les รฉchanges ont portรฉ sur la contribution de ces artistes ร la sensibilisation des populations ร la sรฉcuritรฉ routiรจre et ร la lutte contre la cybercriminalitรฉ.

ร€ sa sortie dโ€™audience, lโ€™artiste-comรฉdien Moussa Petit Sergent a indiquรฉ quโ€™ils ont longuement รฉchangรฉ avec le Ministre de la Sรฉcuritรฉ sur leur engagement en faveur de la sensibilisation des populations sur les questions de sรฉcuritรฉ au Burkina Faso.

Lโ€™icรดne de lโ€™humour burkinabรจ a expliquรฉ que son รฉquipe a produit des capsules vidรฉo sur la lutte contre la cybercriminalitรฉ, la sรฉcuritรฉ routiรจre et dโ€™autres sujets dโ€™actualitรฉ. Ces vidรฉos seront prochainement diffusรฉes sur les rรฉseaux sociaux et les chaรฎnes de tรฉlรฉvision. ยซ Nous pensons quโ€™il est essentiel de travailler au changement des mentalitรฉs et de sโ€™entraider pour รฉvoluer positivement ยป, a-t-il soulignรฉ.

Il a รฉgalement tenu ร remercier le ministรจre pour la confiance placรฉe en eux et pour les avoir associรฉs ร cette campagne de sensibilisation, notamment dans le cadre du projet de crรฉation de la plateforme ยซ www.alerte.bclcc.gov.bf ยป.

Le Ministre de la Sรฉcuritรฉ, Mahamadou SANA, a saluรฉ cette contribution essentielle des humoristes ร la sensibilisation des citoyens. Il a encouragรฉ ces ยซ VDP de la communication ยป ร poursuivre leurs actions, soulignant que ยซ cette guerre qui nous a รฉtรฉ imposรฉe se gagne aussi ร travers la communication ยป.

DCRP/MSECU