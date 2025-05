๐—–๐—ข๐—ฃ ๐—•๐—ฅ๐—ฆ:๐—Ÿ๐—ฒ ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฅ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐—ฟ ๐—•๐—”๐—ฅ๐—ข รฉ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฒ ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฐ ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ฒ๐˜ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฝ๐—ฎ๐˜†๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น’๐—”๐—˜๐—ฆ

๐˜Ž๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆฬ€๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ฆ 3 ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ช 2025

๐™€๐™ฃ ๐™ข๐™–๐™ง๐™œ๐™š ๐™™๐™ช ๐™จ๐™š๐™œ๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™™๐™š ๐™๐™–๐™ช๐™ฉ ๐™ฃ๐™ž๐™ซ๐™š๐™–๐™ช ๐™™๐™š๐™จ ๐™งรฉ๐™ช๐™ฃ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™จ ๐™™๐™š๐™จ ๐˜พ๐™ค๐™ฃ๐™›รฉ๐™ง๐™š๐™ฃ๐™˜๐™š๐™จ ๐™™๐™š๐™จ ๐™‹๐™–๐™ง๐™ฉ๐™ž๐™š๐™จ ๐™–๐™ช๐™ญ ๐˜พ๐™ค๐™ฃ๐™ซ๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™จ ๐™™๐™š Bรขle, ๐™™๐™š ๐™๐™ค๐™ฉ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™™๐™–๐™ข ๐™š๐™ฉ ๐™™๐™š ๐™Ž๐™ฉ๐™ค๐™˜๐™ ๐™๐™ค๐™ก๐™ข( ๐˜พ๐™Š๐™‹๐™Ž ๐˜ฝ๐™๐™Ž), ๐™ก๐™š ๐™ข๐™ž๐™ฃ๐™ž๐™จ๐™ฉ๐™ง๐™š ๐™™๐™š ๐™ก’๐™€๐™ฃ๐™ซ๐™ž๐™ง๐™ค๐™ฃ๐™ฃ๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™™๐™š ๐™ก’๐™€๐™–๐™ช ๐™š๐™ฉ ๐™™๐™š ๐™ก’๐˜ผ๐™จ๐™จ๐™–๐™ž๐™ฃ๐™ž๐™จ๐™จ๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™™๐™ช ๐˜ฝ๐™ช๐™ง๐™ ๐™ž๐™ฃ๐™– ๐™๐™–๐™จ๐™ค ๐™– ๐™ง๐™š๐™ฃ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™งรฉ ๐™ก๐™š ๐™ซ๐™š๐™ฃ๐™™๐™ง๐™š๐™™๐™ž 2 ๐™ข๐™–๐™ž 2025, ๐™ก๐™š๐™จ ๐™š๐™ญ๐™ฅ๐™š๐™ง๐™ฉ๐™จ ๐™™๐™š๐™จ ๐™ฅ๐™–๐™ฎ๐™จ ๐™™๐™š ๐™ก๐™– C๐™ค๐™ฃ๐™›รฉ๐™™รฉ๐™ง๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™™๐™š๐™จ ๐™€ฬ๐™ฉ๐™–๐™ฉ๐™จ ๐™™๐™ช ๐™Ž๐™–๐™๐™š๐™ก ( ๐˜ผ๐™€๐™Ž) ร ๐™จ๐™–๐™ซ๐™ค๐™ž๐™ง ๐™ก๐™š ๐™ˆ๐™–๐™ก๐™ž, ๐™ก๐™š ๐™‰๐™ž๐™œ๐™š๐™ง ๐™š๐™ฉ ๐™ก๐™š ๐˜ฝ๐™ช๐™ง๐™ ๐™ž๐™ฃ๐™– ๐™๐™–๐™จ๐™ค.

๐™Š๐™—๐™Ÿ๐™š๐™˜๐™ฉ๐™ž๐™›, ๐™š๐™ฃ๐™˜๐™ค๐™ช๐™ง๐™–๐™œ๐™š๐™ง ๐™ก๐™š๐™จ ๐™ง๐™š๐™ฅ๐™งรฉ๐™จ๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™–๐™ฃ๐™ฉ๐™จ ๐™™๐™š๐™จ ๐™ฅ๐™–๐™ฎ๐™จ ๐™™๐™š ๐™ก’๐˜ผ๐™€๐™Ž ๐™ฅ๐™ค๐™ช๐™ง ๐™ช๐™ฃ๐™š ๐™ฅ๐™–๐™ง๐™ฉ๐™ž๐™˜๐™ž๐™ฅ๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™งรฉ๐™ช๐™จ๐™จ๐™ž๐™š ๐™ข๐™–๐™ž๐™จ ๐™–๐™ช๐™จ๐™จ๐™ž ๐™š๐™ฉ ๐™จ๐™ช๐™ง๐™ฉ๐™ค๐™ช๐™ฉ ๐™ก๐™š๐™จ ๐™š๐™ญ๐™๐™ค๐™ง๐™ฉ๐™š๐™ง ร ๐™ฅ๐™–๐™ง๐™ก๐™š๐™ง ๐™™’๐™ช๐™ฃ๐™š ๐™ขรช๐™ข๐™š ๐™ซ๐™ค๐™ž๐™ญ ๐™™๐™ช๐™ง๐™–๐™ฃ๐™ฉ ๐™ก๐™š๐™จ ๐™ฃรฉ๐™œ๐™ค๐™˜๐™ž๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™จ ๐™จ๐™š๐™ก๐™ค๐™ฃ ๐™ก๐™š ๐™ซ๐™ค๐™š๐™ช๐™ญ ๐™™๐™š ๐™ก๐™š๐™ช๐™ง๐™จ ๐™€๐™ญ๐™˜๐™š๐™ก๐™ก๐™š๐™ฃ๐™˜๐™š๐™จ ๐™ก๐™š๐™จ ๐˜พ๐™๐™š๐™›๐™จ ๐™™’E๐™ฉ๐™–๐™ฉ ๐™™๐™š๐™จ ๐™ฅ๐™–๐™ฎ๐™จ ๐™ข๐™š๐™ข๐™—๐™ง๐™š๐™จ ๐™™๐™š ๐™ก’๐˜ผ๐™€๐™Ž.

Rรฉunis dans la salle de confรฉrence de l’Ambassade/ Mission Permanente du Burkina Faso ร Genรจve en Suisse ร la demande du ministre Roger BARO, les experts des pays de l’AES avaient ร leurs cรดtรฉs les chefs de mission diplomatique des pays membres de la Confรฉdรฉration des ร‰tats du Sahel en Suisse, les ambassadeurs Abdoulaye TOUNKARA du Mali et Sabine BAKYONO / KANZIร‰ du Burkina Faso ainsi le chargรฉ d’affaires de l’ambassade du Niger ร Genรจve en Suisse.

D’entrรฉe, les experts ont saluรฉ cette initiative du ministre BARO et ont saisi l’occasion pour exposer les difficultรฉs auxquelles ils font face dans le cadre des conventions BRS.

Les experts des trois pays membres de l’AES ont รฉgalement posรฉ les prรฉoccupations suivantes :

1. le dรฉveloppement dโ€™un programme sur lโ€™รฉlimination des Polychlorobiphรฉnyles (PCB) ne prenant pas en compte les pays de lโ€™AES.

Les PCB sont des polluants organiques persistants qui sont hautement toxiques, cancรฉrigรจnes, ne se dรฉgradent pas et donc se bioaccumulent et sont susceptibles de se dรฉporter sur de longues distances. Ce sont en fait des huiles utilisรฉes dans les transformateurs pour la production dโ€™รฉlectricitรฉ dans nos Etats. Selon la convention de Stockholm, ces PCB devraient รชtre รฉliminรฉs en 2025 et tout au plus 2028;

2. le dรฉveloppement dโ€™un projet sur lโ€™รฉlaboration des Plans Nationaux de Mise en ล“uvre (PNM) de la convention de Stockholm ne prenant pas en compte les pays de lโ€™AES. Pour ce point des subventions (financiรจres) sont souvent accordรฉes pour accompagner lโ€™รฉlaboration de ces plans.

3. le non paiement des contributions au titre des conventions de Bรขle, de Rotterdam et de Stockholm;

A ce niveau, les experts souhaitent que le ministre Roger BARO fasse un plaidoyer auprรจs des plus hautes autoritรฉs de nos ร‰tats pour que nous soyons ร jour de nos cotisations. Cela permet ร nos experts d’รชtre รฉligibles ร certains postes.

Les experts ont aussi souhaitรฉ que le ministre de l’Environnement du Burkina Faso plaide davantage pour que les questions dโ€™environnement notamment celle de la gestion des produits chimiques et dรฉchets dangereux portรฉe par les conventions BRS bรฉnรฉficient d’une attention plus accrue dans nos ร‰tats pour une bonne santรฉ de nos populations.

C’est la premiรจre fois que les experts de la confรฉdรฉration AES traitant d’une thรฉmatique ร une rรฉunion de haut niveau se rรฉunissent en compagnie des missions diplomatiques pour regarder dans la mรชme direction et faire entendre la voix de l’AES dans les discussions. Roger BARO a demandรฉ aux experts de se supplรฉer et d’occuper tous les espaces de discussion pour faire porter haut les prรฉoccupations de l’AES en mettant l’accent sur la promotion de la convention de Bamako qui interdit que les dรฉchets dangereux soient dรฉversรฉs en Afrique.

#AES

#Convention_Bamako

#COP_BRS

๐——๐—–๐—ฅ๐—ฃ / ๐— ๐—˜๐—˜๐—”