𝐒𝐮𝐢𝐯𝐢 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐞 𝐬è𝐜𝐡𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒-𝟐𝟎𝟐𝟓 : 𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝’E𝐭𝐚𝐭 𝐈𝐬𝐦𝐚ë𝐥 𝐒𝐎𝐌𝐁𝐈𝐄 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐫é𝐬𝐢𝐥𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐫é𝐠𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐒𝐚𝐡𝐞𝐥

๐’๐ฎ๐ข๐ฏ๐ข ๐๐ž ๐œ๐š๐ฆ๐ฉ๐š๐ ๐ง๐ž ๐ฌรจ๐œ๐ก๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“ : ๐ฅ๐ž ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐โ€™E๐ญ๐š๐ญ ๐ˆ๐ฌ๐ฆ๐šรซ๐ฅ ๐’๐Ž๐Œ๐๐ˆ๐„ ๐ฌ๐š๐ฅ๐ฎ๐ž ๐ฅ๐š ๐ซรฉ๐ฌ๐ข๐ฅ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž ๐๐ž๐ฌ ๐š๐œ๐ญ๐ž๐ฎ๐ซ๐ฌ ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐ซรฉ๐ ๐ข๐จ๐ง ๐๐ฎ ๐’๐š๐ก๐ž๐ฅ

Le ministre dโ€™ร‰tat, ministre de lโ€™Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaรซl SOMBIE, a effectuรฉ une visite de suivi de la campagne sรจche dans la rรฉgion du Sahel, plus prรฉcisรฉment ร Dori et ร Djibo, ce mardi 18 fรฉvrier 2025.

Cette visite avait pour objectif de constater de visu les progrรจs rรฉalisรฉs en matiรจre dโ€™agriculture et dโ€™รฉlevage au cours de cette campagne sรจche.

ร€ Dori et Djibo, le ministre dโ€™ร‰tat a รฉtรฉ particuliรจrement impressionnรฉ par la bonne physionomie de diverses spรฉculations agricoles, telles que le blรฉ, la pomme de terre, la tomate, lโ€™oignon et autres produits maraรฎchers. Des rรฉsultats qui tรฉmoignent de lโ€™engagement des producteurs dans un contexte de dรฉfis sรฉcuritaires et climatiques difficiles.

Le ministre dโ€™ร‰tat a saluรฉ la rรฉsilience exceptionnelle des agents dโ€™agriculture et des populations du Sahel, les qualifiant de ยซ ๐•๐ƒ๐ ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ž ๐ฅ๐š ๐Ÿ๐š๐ข๐ฆ ยป. Selon lui, ces agents et producteurs, malgrรฉ les conditions รฉprouvantes, ont su faire preuve dโ€™une dรฉtermination exemplaire dans la quรชte de leur propre sรฉcuritรฉ alimentaire. Il a encouragรฉ lโ€™ensemble des acteurs agricoles de la rรฉgion ร poursuivre leurs efforts et ร maintenir leur engagement dans la lutte contre la faim et pour l’atteinte de la souverainetรฉ alimentaire.

Cette visite souligne lโ€™importance de la rรฉsilience des populations rurales, particuliรจrement dans des zones comme le Sahel, oรน les conditions sรฉcuritaires et climatiques difficiles imposent des dรฉfis constants.

๐——๐—–๐—ฅ๐—ฃ/๐— ๐—”๐—ฅ๐—”๐—›