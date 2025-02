Niger/Assises nationales : La sous-commission « Refondation Politique et Institutionnelle » travaille à une refonte du système politique (responsable)

Niamey, 18 fév. 2025 (AIB) – La sous-commission « Refondation Politique et Institutionnelle » analyse les insuffisances des gouvernances passées et œuvre à une refonte du système politique, a confié lundi, à Niamey, son président à l’envoyé spécial de l’AIB.

« Notre commission est chargée de travailler sur la refondation politique et institutionnelle. Nous devons analyser ce qui a marché et ce qui n’a pas bien fonctionné dans notre mécanisme de gouvernance, identifier les insuffisances des gouvernances passées et formuler des recommandations pour la refonte de notre système politique », a affirmé lundi son président, Nouhoun Mahamadou Arzika.

Selon lui, ces assises nationales doivent permettre de mettre en place des institutions solides pour une véritable refondation du Niger et lui garantir « sa souveraineté et son indépendance dans le choix de ses partenaires de coopération, de ses politiques publiques et dans l’affirmation de son identité ».

Nouhoun Mahamadou Arzika a assuré que les travaux de sa sous-commission avancent très bien.

« L’enthousiasme est là. Les participants sont prolixes en idées. Nous donnons à chacun l’opportunité d’exprimer ses opinions et de proposer les futures institutions du pays », a-t-il souligné.

Deux jours après l’arrivée au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le général de brigade Abdourahamane Tiani a pris, le 28 juillet 2023, une ordonnance portant organisation des pouvoirs publics durant la période de transition.

Cette ordonnance sera remplacée par la Charte de la Transition, qui sera adoptée à l’issue des assises nationales, a précisé le président de la sous-commission « Refondation Politique et Institutionnelle ».

« Cette charte fera des recommandations non seulement pour la transition, mais aussi pour les futures institutions à mettre en place dans le cadre de la future république », a-t-il ajouté.

Nouhoun Mahamadou Arzika a rappelé que le Niger se retrouve une fois de plus en transition, car les responsables politiques qui ont dirigé le pays ces 34 dernières années n’ont pas appliqué les recommandations de la Conférence nationale de 1991.

« Cette conférence nationale avait permis d’effectuer un diagnostic global de la situation nationale, couvrant les domaines de la gouvernance, de l’économie, du social et de la culture. Elle avait abouti à des conclusions pertinentes qui, malheureusement, n’ont pas été respectées », a-t-il regretté.

« Dès la fin de la conférence, certains ont refusé d’en appliquer les recommandations, arguant qu’ils avaient été élus sur la base de leurs propres programmes. Cela a mal commencé dès le départ, et aujourd’hui, nous nous retrouvons une fois de plus dans une situation similaire », a-t-il déploré.

Après l’ouverture officielle des assises nationales, le samedi 15 février 2025, par le président du CNSP et chef de l’État, le général de brigade Abdourahamane Tiani, cinq sous-commissions ont été mises en place pour travailler sur des thématiques spécifiques intégrant tous les aspects de la société nigérienne.

Plus de 700 participants, issus des différentes couches socioprofessionnelles du Niger et de la diaspora, prennent part aux travaux, qui se déroulent du 15 au 19 février 2025.

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Envoyé spécial à Niamey