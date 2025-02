𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 : 𝐏𝐫è𝐬 𝐝𝐞 𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥é𝐬 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, ce jeudi 20 février 2025, au Centre de formation et de production de Loumbila, la cérémonie de sortie de la 80ᵉ promotion des appelés du Service national patriotique (SNP). Issus des établissements de formation professionnelle des agents de l’État, ces appelés salariés ont été formés à la citoyenneté et à la discipline militaire pour renforcer leur engagement au service de la nation. 1000 appelés au départ, un seul déserteur a été enregistré dans la promotion.

Après trois mois de formation, ils ont été jugés aptes à servir le Burkina Faso avec dévouement, abnégation, intégrité et probité. Ils sont également en mesure de participer à la défense nationale, le cas échéant, en tant que réservistes aux côtés des forces armées, comme l’affirme l’appelé Kounso Traoré, délégué de la 80ᵉ promotion, dans son allocution de circonstance.

« Nous avons appris la discipline, le maniement des armes, l’autodéfense et les valeurs civiques essentielles telles que l’intégrité et le patriotisme. Nous repartons avec un fort sentiment d’appartenance à la nation et un engagement à soutenir les forces de défense et de sécurité dans leur mission. »

Le Colonel Haïdara Moctar Taboré, Directeur général du Service national pour le développement (SND) a exhorté les appelés à mettre en pratique les enseignements reçus durant leur formation.

« Votre engagement doit se poursuivre au-delà de cette cérémonie. Vous devez transmettre ces valeurs, être des exemples pour vos concitoyens et toujours garder en mémoire la force du patriotisme ainsi que la détermination que vous avez développée au cours de cette formation. »

Il a, par ailleurs annoncé que le SND forme chaque année plus de 5 000 jeunes en civisme et met à la disposition de l’administration publique 2 000 appelés. L’objectif est d’élever le niveau de conscience patriotique, de promouvoir les valeurs républicaines et de renforcer l’employabilité des jeunes.

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus par cette 80ᵉ promotion. Il a aussi félicité l’équipe d’encadrement et la direction du SND pour leur engagement dans la formation de ces jeunes avant d’insister sur l’importance de la pérennisation de ce programme pour le renforcement des valeurs patriotiques.

« Nous sommes pleinement satisfaits de ce que nous avons vu et entendu ici. Cette formation permet de former des agents compétents et patriotes, capables de servir avec intégrité et dévouement. Ces appelés sont désormais des réservistes prêts à participer à la défense de la patrie en cas de besoin », a déclaré le Chef du Gouvernement.

L’assistance a eu également droit à un défilé des appelés et à des démonstrations de self-defense, ce qui dénote de la qualité de la formation inculquée à la 80ᵉ promotion du Centre de formation et de production de Loumbila.

Pour mémoire, le SND a été institué pour la première fois en 1984 sous l’appellation de Service National Populaire (SERNAPO), avec une vocation civique et militaire visant à former des citoyens capables de contribuer à la défense du territoire.

Les réformes de 2023 ont réintroduit la dimension militaire, après une longue période axée exclusivement sur les activités civiles, dans le but de préparer des citoyens prêts à défendre le pays et à participer activement au développement national.

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞