𝐋é𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐮𝐚𝐧𝐢è𝐫𝐞 𝐛𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚𝐛è : 𝐥𝐚 𝐂𝐎𝐌𝐅𝐈𝐁 𝐨𝐩𝐭𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐂𝐨𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐩𝐫è𝐬 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐠𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭

๐‹รฉ๐ ๐ข๐ฌ๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐จ๐ฎ๐š๐ง๐ขรจ๐ซ๐ž ๐›๐ฎ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐š๐›รจ : ๐ฅ๐š ๐‚๐Ž๐Œ๐ ๐ˆ๐ ๐จ๐ฉ๐ญ๐ž ๐ฉ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฎ๐ง ๐ง๐จ๐ฎ๐ฏ๐ž๐š๐ฎ ๐‚๐จ๐๐ž ๐๐ž๐ฌ ๐๐จ๐ฎ๐š๐ง๐ž๐ฌ ๐š๐ฉ๐ซรจ๐ฌ ๐š๐ฎ๐๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ฎ ๐ ๐จ๐ฎ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ

(Ouagadougou, le 21 fรฉvrier 2025). Aprรจs lโ€™examen de lโ€™avant-projet de loi portant Code des douanes au Burkina Faso, prรฉsentรฉ aux dรฉputรฉs de la Commission des Finances et du Budget (COMFIB) par le ministre de lโ€™Economie et des Finances, Dr Aboubakar NACANABO, en compagnie du ministre dรฉlรฉguรฉ chargรฉ du Budget, Fatoumata BAKO/TRAORE, le lundi 17 janvier 2025, les deux parties ont adoptรฉ, ce vendredi 21 janvier 2025, le projet de rapport y relatif.

Ledit rapport sera soumis ร lโ€™apprรฉciation des dรฉputรฉs de lโ€™Assemblรฉe lรฉgislative de Transition. Une fois adoptรฉ, le nouveau Code des douanes permettra lโ€™alignement de la lรฉgislation douaniรจre burkinabรจ sur les dispositions des standards internationaux pertinents qui rรฉgissent dรฉsormais le commerce ainsi que les rรฉgimes et les pratiques douaniers ร lโ€™รฉchelle mondiale. Il renforcera รฉgalement, au niveau des prohibitions, lโ€™action des services douaniers dans la protection du droit de propriรฉtรฉ intellectuelle, la lutte contre la contrefaรงon et rendra plus efficace le contrรดle du commerce extรฉrieur.

Ce code comporte plusieurs innovations qui permettront ร lโ€™Administration des douanes dโ€™รชtre plus performante en matiรจre de mobilisation des recettes douaniรจres et en phase avec la modernisation entreprise en son sein, mais aussi permettra au Burkina Faso de respecter ses engagements internationaux.

Lโ€™รฉlaboration du projet de loi portant Code des douanes fait suite ร lโ€™adhรฉsion du Burkina Faso ร lโ€™Accord sur la facilitation des รฉchanges (AFE) de lโ€™Organisation mondiale du commerce (OMC), le 21 septembre 2018 et ร la Convention de Kyoto rรฉvisรฉe (CKR) de lโ€™Organisation mondiale des douanes (OMD), le 8 juillet 2017.

๐ƒ๐‚๐‘๐/๐Œ๐„๐