Cascades : Le Lieutenant-Colonel, Issouf Traoré à la tête de la direction régionale des Eaux et Forêts

Banfora, 20 fév. 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région des Cascades, Florent Badabouè Bazié a officiellement installé le nouveau directeur régional des Eaux et forêts des Cascades, Issouf Traoré, le mardi 18 février 2025 à Banfora.

La direction régionale des Eaux et forêts des Cascades a refusé du monde à l’occasion de la cérémonie de passation de service entre les directeurs régionaux entrés et sortis des Eaux et forêts des Cascades.

Cette cérémonie de passation a également été une occasion pour le gouverneur de la région des Cascades, Florent Badabouè Bazié de procédé à l’installation du nouveau directeur régional de l’Energie, des Mines et des Carrières des Cascades, Ahmed Diarra, et la nouvelle directrice régionale de l’Eau, de l’Assainissement et de l’environnement, Alizatou Dabiré/Wandaogo.

Le Lieutenant-Colonel, des eaux et forêts, Issouf Traoré a été nommé à la tête de la direction régionale des eaux et forêts, en conseil des ministres en sa séance ordinaire du mercredi 29 janvier 2025.

En effet, la région des Cascades abrite 13 forêts classées avec une superficie d’environ 294 804 ha soit environ 15% de la superficie du territoire régional. Cependant, elles sont confrontées à diverses formes de dégradation.

Le Lieutenant-Colonel, des eaux et forêts, Issouf Traoré, après son installation il a traduit toute sa reconnaissance et sa gratitude aux plus hautes autorités du pays et plus particulièrement au ministre de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement pour cette marque de confiance renouvelée et placée à sa modeste personne en le nommant à la tête de la direction régionale des eaux et forêts des Cascades.

« C’est avec beaucoup de respect que j’entame cette mission car je suis convaincu de l’importance cruciale de la gestion intégrée des ressources forestières et fauniques dans la région des Cascades. Ces lourds défis de gestion des ressources forestières, fauniques et environnementales sont donc à relever au sein de la direction régionale des eaux et forêts des Cascades dans un contexte particulier de crise sécuritaire », a-t-il rassuré.

« Je mesure avec humilité l’ampleur de la charge qui m’est assignée et je voudrais solliciter la munificence du Gouverneur de rassurer le Ministre de mon ferme engagement, dévouement et le sens élevé du service public à travailler à vos côtés pour relever les défis communs », a-t-il ajouté.

M. Traoré a pris l’engagement de tout mettre en œuvre pour imprimer à la suite de son prédécesseur une valeur ajouté dans la gestion des ressources naturelles, le management du personnel, l’organisation du travail et tout cela dans la discipline au sein de la direction régionale des Eaux et Forêts des Cascades. Il a également lancé un appel à l’ensemble du personnel de la dite direction, les corps constitués et les acteurs du monde rural, judiciaire et les organisations de la société civile à une synergie d’action car la gestion des ressources forestières et environnementales n’est pas une tache isolée mais un défis collectif à relever.

Le nouveau responsable de la direction régionale des eaux et forêts a remercié le Directeur régional des Eaux et Forêts sorti pour le travail abattu depuis son arrivée à la tête de cette direction. Il a aussi félicité pour sa nomination comme Directeur régional des Eaux et Forêts des Hauts Bassins.

Le directeur régional des eaux et forêts sorti, Hassim Rabo, a adressé ses sincères remerciements à sa hiérarchie pour toute la confiance placée en lui et qui l’a permis d’apporter sa contribution à la gestion durable des ressources naturelles et participer à la reconquête du territoire national.

Il a également exprimé sa profonde et sincère gratitude à toute la chaine de l’administration publique déconcentré et décentralisée de la région des Cascades dont l’l’accompagnement, l’engagement, le soutien et les orientations éclairées l’ont permis d’atteindre les objectifs.

M. Rabo a rassuré son successeur pour son entière disponibilité en cas de besoin.

Le Gouverneur de la région des Cascades, Florent Badabouè Bazié, a rendu un hommage mérité à Hassim Rabo, directeur régional sorti qui a su, durant presque 02 ans exécuter ses missions avec professionnalisme et dévouement, ce qui a permis d’engranger des résultats forts appréciables.

Il a invité Hassim Rabo à être disponible pour le nouveau Directeur régional toutes les fois, qu’il viendrait à avoir recours à lui.

Le premier responsable de la région des Cascades, a souhaité bon vent à la nouvelle directrice de l’eau, de l’assainissement et de l’environnement des Cascades et les nouveaux directeurs régionaux. Il les a invités à se mettre au travail pour ne pas vendanger la confiance placée en eux.

M. Bazié a adressé ses vives félicitations aux nouveaux directeurs régionaux et les a adressés ses vœux de pleine réussite dans leurs missions.

