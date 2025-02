𝐅𝐄𝐒𝐏𝐀𝐂𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟓 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐮 𝐓𝐜𝐡𝐚𝐝

๐ ๐„๐’๐๐€๐‚๐Ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“ : ๐ฅ๐ž ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ซ ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐ž ๐ฅ๐ž ๐ฏ๐ข๐ฅ๐ฅ๐š๐ ๐ž ๐๐ฎ ๐“๐œ๐ก๐š๐

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouรฉdraogo, s’est rendu, ce vendredi 28 fรฉvrier 2025, au village du Tchad, pays invitรฉ d’honneur de la 29e รฉdition du Festival panafricain du cinรฉma et de la tรฉlรฉvision de Ouagadougou (FESPACO). ร€ l’issue de sa visite, il a exprimรฉ son admiration pour la richesse culturelle tchadienne et soulignรฉ l’importance de la culture dans le renforcement des liens entre les peuples africains.

Ce village a รฉtรฉ mis en place pour donner aux festivaliers un aperรงu du patrimoine culturel du Tchad. Par cette visite, le Chef du Gouvernement a pu dรฉcouvrir les multiples facettes de l’identitรฉ culturelle tchadienne. Entre artisanat, gastronomie, danses traditionnelles et mode vestimentaire, cette immersion lui a permis dโ€™apprรฉcier un pan du patrimoine du pays invitรฉ d’honneur de la 29e รฉdition du FESPACO.

Le Premier ministre a รฉgalement รฉtรฉ tรฉmoin du savoir-faire tchadien dans plusieurs domaines. ยซ Nous avons dรฉcouvert ici un savoir-faire, en matiรจre d’art culinaire, en matiรจre d’art vestimentaire, en matiรจre d’habitat, mais aussi le patrimoine immatรฉriel, ร travers toutes ces danses authentiques toutes aussi belles les unes que les autres ยป, a-t-il affirmรฉ ร lโ€™issue de sa visite.

Cette visite a รฉgalement permis de souligner les liens culturels entre les deux nations. ยซ L’enseignement que nous tirons รฉgalement, c’est cette similitude entre certains pans de ce que nous avons vu et la culture de certaines communautรฉs au Burkina Faso ยป, a expliquรฉ le Premier ministre.

Convaincu que la culture est un levier essentiel pour lโ€™unitรฉ et le dรฉveloppement de lโ€™Afrique, le Chef de Gouvernement a insistรฉ sur la nรฉcessitรฉ de la valoriser davantage. ยซ Je pense que c’est aussi un message pour dire aujourd’hui que nous avons la conviction que c’est par la culture que nous allons mener tous les combats actuels derriรจre cet engagement historique des chefs d’ร‰tat ยป, a-t-il soulignรฉ.

Par ailleurs, le Chef du Gouvernement a encouragรฉ les festivaliers ร visiter le village du Tchad, afin d’apprรฉcier toute la richesse culturelle qu’il propose. Le FESPACO est une occasion de cรฉlรฉbrer le cinรฉma et ses acteurs ; cette 29แต‰ รฉdition aura รฉtรฉ une plateforme de visibilitรฉ pour la culture tchadienne en particulier et un tremplin dโ€™รฉchanges et de dรฉcouvertes entre les peuples en gรฉnรฉral.

๐ƒ๐‚๐‘๐/๐๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž