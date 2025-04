Burkina-Nayala-Société-Culture-Tradition

Nayala: Le mois du patrimoine culturel national lancé

Toma, 22 avr. 2025 (AIB)-La province du Nayala a lancé vendredi 18 avril 2025 du mois du patrimoine culturel national, événement, invitant tous les Burkinabè à participer à la promotion de leur culture.

Le Haut-Commissaire de province du Nayala, Honoré Frédéric Paré, il a exprimé sa gratitude envers les autorités présentes, notamment Mme Kientéga/Ouédraogo Adjara Sandrine, Secrétaire Général de la région Boucle du Mouhoun, qui a transmis le message du Président du Faso, Son Excellence Monsieur Ibrahim Traoré.

Le Haut-Commissaire a également remercié la délégation qui l’accompagnait ainsi que les responsables régionaux, notamment ceux de la culture, de l’eau et des forêts.

Mme Kientéga/Ouédraogo Adjara Sandrine, Secrétaire Général de la région Boucle du Mouhoun a mis l’accent sur l’importance de sensibiliser la population à la richesse du patrimoine burkinabé.

Des activités variées sont prévues pour impliquer les citoyens, notamment les jeunes et les familles, afin de renforcer leur engagement envers la culture locale.

À l’issue de la cérémonie, les autorités ont visité plusieurs sites emblématiques, dont la place sacrée de Loghoin, le rond-point Joseph Ki-Zerbo et le caveau du premier chrétien du Burkina, ainsi que le rond-point Gué Paré Issa.

Cette visite a permis de rappeler l’importance de ces lieux dans la mémoire collective et l’identité nationale.

Agence d’information du Burkina

TAK/ZO/ata