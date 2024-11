BURKINA-MOUHOUN-FORMATION-JOURNEE-INFORMATION

Mouhoun/Formation professionnelle : Burkina Suudu Bawdè en immersion à Dédougou

Dédougou, (AIB)-Burkina Suudu Bawdè ou la maison des compétences du Burkina, a tenu, le mercredi 06 novembre 2024 à Dédougou, sa journée régionale d’information et de communication au profit des apprenants, des scolaires et étudiants de la Boucle du Mouhoun. La cérémonie a été présidée par la secrétaire générale de la région de la Boucle du Mouhoun, Adjara SandrineKientéga/Ouédraogo, représentant le gouverneur de la région.

C’est dans une salle pleine à craquer que les apprenants, scolaires et étudiants de la ville de Dédougou, ont été informés, sensibilisés communiqués, le mercredi 06 novembre 2024 à Dédougou, sur la Maison des compétences du Burkina appelée ‘’Burkina Suudu Bawdè’’(BSB) et les opportunités quelle offre.

La rencontre s’inscrit dans le cadre de la journée régionale d’information et de communication organisées par Burkina SuuduBawdè au profit des acteurs de la Boucle du Mouhoun.

Elle avait pour objectif de faire connaitre la Maison des compétences du Burkina à travers le pays et de positionner l’institution dans son rang de principal opérateur public de développement des compétences techniques et professionnelles au Burkina Faso.

De manière spécifique, la rencontre visait à sensibiliser la jeunesse burkinabè et les professionnels sur les opportunités de formation qu’offre BSB dans le but de faciliter leur insertion rapide sur le marché du travail, informer les entreprises, les partenaires publics et privé ainsi que les acteurs de l’éducation sur le BSB dans la qualification de la main d’œuvre nationale et la promotion des compétences.

Elle visait en outre de communiquer sur les différents programmes, cursus et services disponibles dans les centres de formation professionnelle de BSB repartis sur l’ensemble du territoire national et de renforcer l’image de BSB auprès des partenaires nationaux pour attirer des appuis et mobiliser des ressources additionnelles.

De l’avis du directeur de l’information et de l’orientation du BSB, Pierre Ouédraogo, il s’agit d’une rencontre pour mettre des informations à la disposition du public.

Il a souligné que le BSB est un dispositif de formation professionnelle qui évolue dans le renforcement de capacités des différents acteurs allant du plus jeune au moins jeune et offre des possibilités de formation aux métiers.

« Nous avons 144 métiers dans lesquels il y a des possibilités de formation. Ces métiers se rapportent à neuf (09) domaines. C’est une gamme assez large qui va du génie civil à l’agroalimentaire en passant par le génie mécanique, le génie électrique. Le BSB offre assez de possibilités en termes de renforcement des capacités », a expliqué Pierre Ouédraogo.

Le Président de la délégation spéciale de la commune de Dédougou, Dieudonné Tougfo, a invité les jeunes à la formation professionnelle, à l’entrepreneuriat, à la création d’emploi et à la consommation locale de nos produits.

Pour la secrétaire générale de la région de la Boucle du Mouhoun, Adjara SandrineKientéga/Ouédraogo, a indiqué que malgré les nombreux atouts dont dispose le BSB, il faut reconnaître que ces possibilités restent encore peu connues du plus grand nombre d’acteurs potentiellement bénéficiaires.

« Les femmes et les jeunes et les organisations professionnelles de notre région en particulier sont au nombre de ces acteurs d’où notre fierté d’accueillir l’étape régionale à Dédougou », a dit la secrétaire générale de région.

Avec les services techniques concernés de la région, l’engagement a été pris par l’autorité régionale de continuer le travail d’information et de sensibilisation sur les différentes possibilités offertes par BSB aux populations, aux jeunes et aux acteurs des différents secteurs économiques.

Le BSB a vu le jour en juillet 2023 et est la concrétisation de la vision du Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Cette réforme dans le sous-secteur de la formation professionnelle vient donc en réponse à la crise de l’emploi et du sous-emploi massif qui caractérise la frange jeune de la population en particulier.

BSB a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de développement des compétences techniques et professionnelles.

Il est désormais le principal opérateur public de développement des compétences techniques et professionnelles au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/bz

