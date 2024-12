Burkina-Gourcy-AMR-Promotion-Citoyenneté

Zondoma : Une association offre le drapeau national aux écoles pour promouvoir le civisme et la citoyenneté

Gourcy, 27 déc. 2024 (AIB) – L’Association Monde Rural (AMR) en partenariat avec l’ONG Diakonia a tenu le vendredi 27 décembre 2024 à Gourcy, la treizième édition des Journées citoyennes (JOCI), marquées par une conférence publique suivie d’un don du drapeau national aux écoles primaires de la province.

Après Kaya, c’est la ville de Gourcy qui a accueillie la treizième édition des Journées citoyennes placées sous le thème : « Engagement patriotique et participation citoyenne ». Cette activité annuelle initiée par l’Association Monde Rural (AMR) en partenariat avec l’ONG Diakonia a pour vocation de commémorer en différé deux événements, à savoir la journée internationale de la lutte contre le VIH Sida qui a lieu le 1er décembre, et la déclaration universelle des droits humains qui se déroule le 10 décembre de chaque année.

C’est une conférence publique animée par Soumaila Savadogo de la direction régionale du Nord en charge des droits humains sur le civisme et la citoyenneté qui a marquée l’ouverture de cette édition.

présidée par le haut-commissaire de la province du Zondoma Aboubacar Sidiki Nabé.

Des élèves du primaire et du secondaire accompagnés de leurs enseignants, des directeurs et chefs de service, des responsables d’Organisation de la société civile (OSC) ont pris part à cette conférence, couronnée par une remise de drapeaux à 18 écoles primaires de la province.

Une séance pratique de montée des couleurs animée par la gendarmerie nationale, des jeux de société et un don de vivres aux élèves vulnérables ont aussi constitué les activités de cette édition.

Pour le Coordonnateur national de l’AMR, Amadou Wangré, le plus grand défi actuel « est de faire en sorte que dans tous ce que nous allons poser comme acte, nous ne pensons pas à nous même, mais plutôt à notre pays ».

Un tel défi ne peut être relevé, selon lui, que par une sensibilisation des jeunes qui constituent l’avenir du pays.

Le haut-commissaire, Aboubacar Sidiki Nabé, a invité les jeunes à se démarquer des actes de vandalisme qui ont jadis caractérisé le comportement des élèves et à se tourner résolument vers le civisme et la citoyenneté à travers notamment le respect des symboles des pays, la promotion des droits humains, du dialogue et la culture de la paix.

En rappel, l’AMR créée en 1994 à Gourcy est une organisation de promotion des droits humains.

Agence d’Information du Burkina.

