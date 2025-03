Burkina/Zondoma-Tournée-Gouverneur

Zondoma/Tournée du gouverneur de la région du Nord : Les leaders communautaires reconnaissants des efforts du gouvernement pour le retour de la paix

Gourcy, 28 mars 2025 (AIB) – Le gouverneur de la Région du Nord, Thomas Yampa, a initié une tournée de prise de contact le jeudi 27 mars 2025, qui l’a conduit dans les provinces du Passoré et du Zondoma où il a rencontré les autorités administratives, coutumières et religieuses.

Pour le gouverneur de la région du Nord, Thomas Yampa, cette visite avait pour objectif d’une part de mobiliser les leaders communautaires autour des initiatives du gouvernement et d’autre part de les remercier pour les efforts consentis pour accompagner le développement et les actions de cohésion sociale au sein de leurs communautés.

Après Yako, Il a été accueilli ce jeudi 27 mars 2025 à Gourcy, chef-lieu de la province du Zondoma par le haut-commissaire Aboubacar Sidiki Nabè. La seconde étape de sa visite était le palais royal de Gourcy où la délégation du gouverneur a été reçue par sa Majesté Naaba Baongho, chef de Gourcy entouré des membres de sa cour.

« Je suis là pour une prise de contact mais aussi pour solliciter votre accompagnement et vos bénédictions dans le cadre de ma mission », a indiqué le gouverneur, qui par ailleurs a traduit sa reconnaissance au chef de Gourcy pour les efforts déployés pour accompagner l’administration dans la gestion des affaires de la province en particulier la crise sécuritaire. « Nous restons disponibles pour qu’ensemble nous puissions relever les défis du développement et de la reconquête totale de notre territoire », a conclu le premier responsable de la région.

Pour le chef de Gourcy, cette initiative venant de la première autorité régionale est une marque de courtoisie qui mérite d’être saluée. Tout en le remerciant pour cette démarche, le garant des traditions a rendu hommage au gouvernement et au chef de l’État pour le travail abattu tant dans le développement que dans la lutte contre l’insécurité.

« Il y’a quelques temps, venir à Gourcy était risqué, mais aujourd’hui, la situation s’est améliorée considérablement », a-t-il reconnu.

« Le statut des chefs coutumiers et traditionnels est maintenant une réalité après de nombreuses années d’attente », s’est réjoui Naaba Baongho qui a traduit la disponibilité des chefs coutumiers de la province organisés autour d’une association pour accompagner l’administration.

Après le palais royal, la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), l’Église catholique, et la fédération des églises et missions évangéliques (FEME) ont également reçu la visite du gouverneur.

Dans son message, l’autorité régionale a également invité les leaders communautaires à sensibiliser les communautés sur les notions ‘’d’ordre et de discipline’’ en lien avec la deuxième édition ‘’des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne’’ qui vient d’être lancée.

