Burkina-Ioba-Engagement-Patriotique

Ioba : Le haut-commissaire invite toute la population à s’engager pleinement aux Journées nationales d’engagement patriotique

Dano, 28 mars 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara, a officiellement lancé la première phase des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne le mercredi 26 mars 2025 à Dano.

Le lancement de la 2e édition des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) a été marqué par une cérémonie de montée des couleurs nationales au haut-commissariat de Dano.

Cette première phase est programmée du 26 mars au 09 avril 2025. A la suite du cérémonial militaire, le haut-commissaire, Innocents Ouattara, a procédé à la lecture du message de lancement de la 2e édition des JEPPC du Président du Faso.

Le thème principal retenu pour cette année est : « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ». Dans son message, le Chef de l’Etat a félicité chaque burkinabé pour l’élan patriotique manifesté en termes d’efforts consentis dans plusieurs domaines.

« Malheureusement certains burkinabé n’ont pas encore pris le train de la révolution en marche préférant se soustraire à l’ordre et à la discipline (…) », a constaté le Capitaine Ibrahim Traoré. C’est pourquoi, il les engage à se ressourcer dans les coutumes et traditions où l’ordre et la discipline étaient le fondement.

Le haut-commissaire de la province du Ioba a invité les populations à s’engager pleinement pour faire du Burkina Faso, le pays dont « nous rêvons ». M. Ouattara a rappelé les activités à mener au cours de cette quinzaine des JEPPC.

Il s’agit du port de la tenue traditionnelle Faso Danfani et Koko Dunda, la journée de salubrité dans tous les services et la promotion des mets locaux.

« Une montée des couleurs nationales est prévue au lycée provincial du Ioba le 07 avril prochain et le Ditanyè sera chanté en langue dagara », a-t-il informé.

Pour cette cérémonie de lancement des JEPPC 2025, la montée du drapeau a été accompagnée de l’hymne national a été chanté en langue dagara par les élèves des écoles primaires Moutori A et Dano Pari Bilingue.

Agence d’information du Burkina

SZ/dnk/ata