Burkina/Zandoma-Vaccination

Zondoma/Santé : 153 216 enfants à vacciner contre la fièvre typhoïde du 23 au 29 janvier 2025

Gourcy, 21 janvier 2025 (AIB) – Le district sanitaire de Gourcy a organisé ce mardi 21 janvier 2025 à Gourcy, une rencontre d’orientation et de plaidoyer sur la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde prévue du 23 au 29 janvier 2025.

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde qui se déroulera du 23 au 29 janvier 2025 sur toute l’étendue du territoire national, le district sanitaire de Gourcy a initié une rencontre d’orientation et de plaidoyer qui a regroupé les responsables administratifs et les leaders communautaires ce mardi 21 janvier 2025.

Pour le Médecin, Chef du district sanitaire de Gourcy Constantin Bassana Bationo, « la fièvre typhoïde est une maladie grave pouvant entrainer des complications ou même la mort ».

Cette campagne de vaccination vise donc selon lui à renforcer l’immunité des enfants âgés de 9 mois à 14 ans révolus contre cette maladie causée par la consommation d’eau et d’aliments souillés. Les centres de santé et des lieux publics comme les marchés, les écoles, les gares, etc. sont les sites retenus qui seront sillonnés par les équipes de vaccination.

Dans la province du Zondoma qui couvre cinq communes, 153 216 enfants sont concernés par la présente campagne qui s’étend du 23 au 29 janvier 2025.

A en croire le responsable en charge de la vaccination du district sanitaire de Gourcy Benjamin Valéa, le gouvernement a décidé d’introduire le vaccin contre la fièvre typhoïde dans la vaccination de routine à partir de 9 mois.

Présidée par le haut-commissaire de la province du Zondoma, Aboubacar Sidiki Nabé, cette rencontre avait pour objectif selon lui de mobiliser et d’impliquer les autorités administratives et les leaders communautaires pour l’atteinte des objectifs de la campagne. « Je vous invite à faire les sensibilisations nécessaires dans votre entourage pour faciliter le déroulement de cette campagne », a-t-il indiqué.

Agence d’Information du Burkina

AK/dnk/ata