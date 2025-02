Burkina/Zondoma-Campagne-Alphabétisation

Zondoma : Plus 4 800 apprenants enregistrés dans la région du Nord pour la campagne d’alphabétisation 2025

Gourcy, 18 janv. 2025 (AIB) – Le Directeur régional de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF) du Nord, Pascal Waongo, a lancé officiellement la campagne d’alphabétisation 2024-2025, le lundi 13 janvier 2025 à Gourcy. Plus de 4 800 apprenants sont inscrits dans la région du Nord au compte de cette campagne.

C’est le centre de Bisnaba dans le secteur 3 de Gourcy qui a abrité le lancement officiel de la campagne d’alphabétisation 2024-2025, le lundi 13 janvier 2025. Cette activité présidée par le directeur régional en charge de l’éducation, Pascal Waongo, a connu la présence du directeur provincial en charge de l’éducation au Zondoma, Karim Sawadogo, entouré de ses collaborateurs et des opérateurs en alphabétisation de la province du Zondoma.

Pour M. Waongo, la présente campagne s’inscrit dans la vision des autorités du pays de faire de la promotion des langues nationales une priorité. Il a félicité les acteurs qui se sont mobilisés pour le bon déroulement de la campagne en particulier les apprenants, en majorité des femmes. « Je vous exhorte à nous gratifier de bons résultats en fin d’année », a-t-il déclaré tout en traduisant la disponibilité de ses services techniques à accompagner les opérateurs pour le succès de la campagne qui vient de s’ouvrir.

« Je ne suis pas allée à l’école, c’est pourquoi j’ai saisi cette opportunité pour apprendre à lire et à écrire dans ma langue, le mooré, et cela va beaucoup me servir », a confié Balguissa Ouédraogo âgée de 42 ans. Comme elle, ils sont plus de 4 800 apprenants dans la région du Nord, qui ont choisi de quitter le statut d’analphabète en s’inscrivant dans les 160 centres ouverts cette année, principalement dans deux langues à savoir le mooré et le fulfuldé.

Pour la province du Zondoma qui a accueilli le lancement officiel, 26 centres seront ouverts dont 24 financés par le Fonds national pour l’alphabétisation (FONAENF) et 4 à titre privé.

Rendez-vous est pris dans 4 mois pour l’évaluation finale qui sera sanctionnée par une certification pour les candidats admis.

Agence d’Information du Burkina

AK/dnk/ata