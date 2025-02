Burkina-Cinéma-Plaidoyer

Burkina/Cinéma : Le plaidoyer d’un scénariste pour des films burkinabè de grande qualité

Ouagadougou, 19 fév. 2025 (AIB) – Le scénariste burkinabè Justin Stanislas Drabo a plaidé, lors d’un échange avec l’AIB, pour un renforcement des moyens financiers et techniques en faveur des acteurs burkinabè du cinéma dans leurs efforts de productions de films compétitifs à l’international. « Le cinéma n’est pas un art modeste en matière d’investissement.

Si nous voulons des films de qualité, il faut consentir à doter nos réalisateurs de moyens suffisants et les accompagner dans leur formation », a affirmé d’emblée, Stanislas Drabo. Selon le scénariste burkinabè, cet appui est indispensable pour produire des films de qualité, capables de rivaliser sur la scène internationale et de décrocher l’Étalon d’or de Yennenga au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).Depuis la victoire de Gaston Kaboré en 1997 avec son film Buud Yam, aucun réalisateur burkinabè n’a remporté l’Étalon d’or de Yennenga. Pour Justin Stanislas Drabo, cette situation s’explique en grande partie par le manque de moyens financiers et techniques à la disposition des réalisateurs burkinabè. « Le FESPACO est une tribune d’expression de notre souveraineté et de notre identité culturelle.

L’État doit donc investir dans la production cinématographique afin que nos films reflètent les réalités du pays. Cette originalité nous permettra de nous démarquer et de remporter davantage de distinctions », a-t-il souligné.Scénariste, mais aussi écrivain et dramaturge, Justin Drabo a insisté sur la nécessité de renforcer la formation dans les métiers du cinéma. Il recommande ainsi que les écoles spécialisées soient dotées de moyens conséquents pour assurer une formation de qualité.

« La formation est la base de la production de films compétitifs. Sans elle, nous ne pourrons pas rehausser l’image du cinéma burkinabè », a-t-il déclaré.M. Drabo, dont le scénario a été adapté par Delphine Yelbanga dans son film La vérité des cœurs, sélectionné pour la compétition officielle du FESPACO 2025, propose également que les cinéastes burkinabè s’ouvrent davantage à l’international pour s’inspirer des meilleures pratiques en matière de production cinématographique.

Le scénariste estime que le FESPACO ne doit pas se limiter à un simple événement culturel, mais doit aussi être un cadre de plaidoyer et de renforcement de l’industrie cinématographique africaine. Il exhorte les autorités à dépasser l’aspect folklorique du cinéma et à prendre des mesures concrètes pour sortir le secteur de sa léthargie.

Enfin, il a invité les cinéastes burkinabè à travailler avec rigueur et professionnalisme, afin de proposer des films plus compétitifs sur le marché international.« Vos œuvres ne doivent pas seulement amuser la galerie. Vous êtes des médiateurs, des ambassadeurs de paix. Que chacun s’investisse pleinement dans son art », a-t-il exhorté.Pour la 29ᵉ édition du FESPACO, qui se tiendra du 22 février au 1ᵉʳ mars 2025, 31 films burkinabè dont deux longs-métrages en compétition, ont été sélectionnés sur un total de 81 films enregistrés.

Agence d’information du Burkina

ZO-DNK/ata/ck/ak