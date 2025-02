kina-Cinéma- Formation

Burkina/Cinéma : L’institut Imagine, un important centre de formation des acteurs du cinéma, sis à Ouagadougou

Ouagadougou, 18 février 2025 (AIB) – L’Institut Imagine, érigé à Ouagadougou en 2003 par le réalisateur Gaston Kaboré, a formé plus de 3 000 professionnels du cinéma issus de divers corps de métier du 7ᵉ art, a indiqué Toussaint Zongo, responsable des formations dudit institut, lors d’un entretien avec l’AIB en début février 2025 à Ouagadougou.«L’Institut a formé plus de 3 000 personnes provenant de 26 pays d’Afrique et du monde.

La formation couvre toute la palette des métiers du cinéma et de l’audiovisuel, notamment l’écriture de scénario, la mise en scène, le décor, la prise de son, l’image, le mixage, l’étalonnage, etc. », a déclaré Toussaint Zongo.M. Zongo a rappelé que l’Institut Imagine dispense des formations aussi bien aux professionnels expérimentés qu’aux jeunes débutants souhaitant évoluer dans le cinéma ou cherchant juste à comprendre le langage cinématographique.

Formé comme réalisateur à l’Institut supérieur de l’image et du son (ISIS), le patron de l’institut Imagine souligne que, tout comme lui, de nombreux techniciens et réalisateurs arrivent à Imagine pour un perfectionnement, après leurs études à l’ISIS.

« L’atout majeur de l’Institut Imagine réside dans le fait que la plupart des formateurs viennent de l’étranger avec une vision nouvelle et des expériences diversifiées dans le cinéma », a-t-il précisé.Le cinéma étant un métier en constante évolution, Toussaint Zongo estime qu’il est essentiel pour les professionnels de se frotter à d’autres experts d’horizons divers afin de se tenir à jour sur les nouvelles tendances et avancées techniques.L’Institut Imagine, qui célèbrera ses 22 ans le 28 février prochain, peut se féliciter d’avoir formé de nombreux réalisateurs dont les œuvres sont aujourd’hui diffusées sur des plateformes internationales.

« Parmi nos anciens étudiants, qu’ils soient Nigériens ou Sud-Africains, plusieurs ont des films sur Netflix ou participent à des festivals à travers le monde », s’est réjoui M. Zongo.Toussaint Zongo a rappelé que les films « Patriote » et « L’Innocence », sélectionnés au FESPACO 2023, ont été réalisés par des cinéastes ayant bénéficié d’un perfectionnement à Imagine.Pour l’édition 2025, c’est le film « Vérité des cœurs », écrit par Justin Stanislas Drabo et réalisé par Delphine Yerbanga, qui représentera l’Institut en sélection officielle.Au-delà des formations, Gaston Kaboré, fondateur de Imagine, assure également un coaching sur le scénario et la post-production.« Il visionne les films et apporte des conseils techniques et artistiques. Cet accompagnement est très bénéfique pour les professionnels », a expliqué M. Zongo.Le coût moyen d’un atelier de formation, d’une durée de deux à trois semaines, est fixé à 150 000 FCFA.

