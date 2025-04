Zondoma/Montée des couleurs : Les élèves invités à s’engager dans l’ordre, la discipline et le respect des enseignants

Gourcy, 7 avril 2025 (AIB) – Le haut-commissaire du Zondoma, Aboubacar Sidiki Nabé, a invité le lundi 7 avril 2025 les forces vives à privilégier les comportements responsables pour la construction de la nation.

Les forces vives du Zondoma ont pris part à la cérémonie de montée des couleurs ce lundi, 7 avril 2025 dans la cour de la direction provinciale des Eaux et forêts du Zondoma.

Placée sous la présidence du haut-commissaire, Aboubacar Sidiki Nabé, cette activité est inscrite dans le programme mis en œuvre par les autorités provinciales dans le cadre de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Au terme de la montée des couleurs effectuée au rythme de l’hymne nationale exécutée en langue nationale mooré par les élèves, le haut-commissaire, a livré le message du président du Faso dans lequel les citoyens sont invités à privilégier les comportements responsables fondés particulièrement sur l’ordre et la discipline.

« Aucun pays ne s’est construit dans l’anarchie, la corruption, la gabegie », a-t-il rappelé en exhortant les élèves, futurs bâtisseurs du pays à s’inscrire résolument dans la dynamique de l’ordre et la discipline et le respect de leurs enseignants.

Il a terminé ses propos en rendant hommage aux forces combattantes pour leur sacrifice pour la libération du pays. La montée des couleurs est la troisième activité phare menée après une campagne de don de sang et une journée de salubrité.

Une conférence publique sur le civisme et la citoyenneté viendra clôturer le programme provincial de la deuxième édition des (JEPPC) qui a pour thème : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ».

Agence d’Information du Burkina

