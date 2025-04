Burkina/Komondjari-Civisme-Participation-Citoyenne-Salubrité

Gayéri : Les population assainissent plusieurs endroits public à Komondjari

Gayéri, 5 avr. 2025 (AIB) – Les populations de la ville de Gayéri ont assaini l’enceinte de l’hôtel de Ville ladite ville, le marché, la SONABEL, le service de l’environnement et environs.

Dans le cadre de la mise en œuvre des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), le haut-commissaire de la province de la Komondjari a organisé, le samedi 5 avril 2025 une journée de salubrité dans la ville de Gayéri.

Populations civiles, militaires, paramilitaires et autorités administratives, religieuses et coutumières ont pris part à l’activité.

Rateau à la main, Valentin GNANOU, Haut-Commissaire de la province a donné le top départ de l’activité à l’hôtel de Ville de Gayéri en nettoyant les ordures qui s’y trouvaient.

L’activité de cette journée a concerné la mairie de Gayéri, le marché, l’environnement, la SONABEL et leurs alentours ainsi que les rues qui s’y trouvaient.

Après l’activité, le haut-commissaire a remercié les populations pour leur mobilisation. A l’occasion, il a profité sensibiliser la communauté sur l’importance de la propreté en famille, dans les lieux de travail, dans les quartiers et dans l’environnement. Il a par la même occasion invité les populations à éviter les défécations à l’air libre qui sont sources de maladies.

“Je voudrais remercier tout un chacun de vous pour cette mobilisation là. On s’est vraiment réunis pour l’activité. Les bons gestes commencent d’abord en famille, dans la cour, devant la cour . Si l’intérieur et la devanture de chaque famille sont propres, la ville sera propre. Si vous voyez que la ville est sale, c’est sûrement parce que l’intérieur de nos familles sont sales sinon on allait pas répéter ces gestes là dehors. Je voudrais une fois de plus remercier chacun de vous pour le travail abattu. Je vous remercie”, a indiqué le haut-commissaire.

A l’issue de cette sensibilisation, rendez-vous est donné le lundi 7 avril 2025 au Centre d’éducation de base non formelle (CEBNF) du secteur 5 de Gayéri pour la montée solennelle des couleurs accompagnée de la deuxième journée de salubrité.

Agence d’information du Burkina

LNY/dnk/ata