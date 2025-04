Zondoma: L’héritage des pionniers de la Révolution partagé à la jeunesse

Burkin/Zondoma-Partage-Héritage-Pionniers-Révolution

Gourcy, 13 avr. 2025 (AIB) – Le mouvement de veille citoyenne FASO KOOZ en collaboration avec la Convergence des révolutionnaires pour la défense de la patrie (CRDP) a organisé une conférence publique le dimanche 13 avril 2025 à Courcy. L’héritage des pionniers de la Révolution était au centre des échanges avec les jeunes de la province.

« Notre devoir est d’éveiller les consciences, de former les jeunes, d’interpeller les autorités, de défendre les intérêts du peuple avec intégrité, rigueur et courage », a indiqué le coordonnateur provincial de FASO KOOZ Moussa Savadogo qui a ajouté que cette conférence dont le thème est : « L’héritage des pionniers de la Révolution : Quelles valeurs retenir pour une veille citoyenne plus engagée promotrice d’une justice et d’une cohésion sociale ? », permettra aux jeunes de s’inspirer des expériences passées afin de renforcer leur vigilance et leur engagement citoyen au côté du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré.

Quatre acteurs de la Révolution d’août 1984 à savoir Alouna Traoré ancien collaborateur du président Thomas Sankara, Rasmané Ouédraogo dit Razo plus connu dans le cinéma, Marc Bebyandé Ouédraogo et Mahamadi Sawadogo ont animé les échanges sous la présidence du secrétaire général de la province du Zondoma, Anatole P. Kaboré.

Pour M. Sawadogo, la création des pionniers, les plus jeunes militants de la révolution avait pour objectif de les éduquer sur des valeurs telles que l’intégrité, la discipline, le courage, e les impliquer dans les projets communautaires et de les encourager à participer à la construction de leur pays.

« Si cet élan avait été maintenu, nous n’aurions pas connu le désordre que notre pays a traversé », s’est indigné le communicateur, qui néanmoins se réjouit des récentes orientations des nouvelles autorités tendant à réinstaurer l’ordre et la discipline.

A en croire Marc Ouédraogo, ancien CDR, le régime actuel et celui de Thomas Sankara ont plusieurs points communs dont l’adhésion des masses populaires qui sont prêtes à les défendre à tout prix.

Allant dans le même sens, Alouna Traoré, a invité les jeunes à se mettre ensemble et à s’engager avec détermination pour accompagner la révolution populaire progressiste (RPP) en marche présentement.

Dans sa communication, Rasmané Ouédraogo, s’est attelé à expliquer les raisons de la création du mouvement : la Convergence des Révolutionnaires pour la défense de la patrie qui, selon lui, partage entièrement les idéaux de la révolution comme le développement endogène, la promotion des valeurs d’intégrité, de patriotisme, de solidarité et de bonne gouvernance.

Forts de toutes ces expériences partagées, les participants ont pris l’engagement de soutenir la révolution actuelle qui se présente, selon eux, comme une dernière chance que Dieu a accordée à notre pays. Avant de prononcer le mot de clôture le secrétaire général, Anatole P Kaboré, a encouragé les jeunes de la province à transformer les sentiments qu’ils portent aux icônes de la révolution en actes à travers la participation citoyenne sous toutes ses formes.

