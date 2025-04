Burkina-Bougouriba-Agriculture-Initiatives-Présidentielles

Bougouriba/Entrepreneuriat agricole : 100 jeunes en formation au centre de promotion rurale de Bapla

Dano, 15 avr. 2025 (AIB) – Le coordinateur technique de l’initiative présidentielle pour la production agricole et l’auto-suffisance alimentaire, Inoussa Ouédraogo, a effectué une mission de suivi au centre de promotion rurale de Diébougou, le vendredi 28 mars 2025.

L’objet de cette mission est le suivi de la mise en œuvre de l’initiative pour la formation des jeunes en entrepreneuriat agricole. Selon le coordinateur technique de l’initiative présidentielle pour la production agricole, Inoussa Ouédraogo, cette composante prévoit former les jeunes entrepreneurs agricoles pour lutter efficacement contre la faim au Burkina Faso.

« A terme la composante va permettre de former 8 000 jeunes et de les installer dans leur commune pour servir de modèle aux autres jeunes. Cela va impacter positivement pour un changement de pratique dans notre agriculture et un changement de mentalité », a expliqué M. Ouédraogo.

« Désormais les jeunes doivent avoir plus de considération pour l’agriculture et s’engager pour l’auto-suffisance alimentaire conformément à la vision du Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré » a-t-il soutenu.

Les 100 jeunes en formation accélérée au Centre de promotion rurale (CPR) de Bapla dans la commune de Diébougou font parti de la première vague de 2 000 recrus placés dans 12 centres pour une formation accélérée de trois mois débutés en mars 2025.

« Au CPR de Bapla, nous sommes venus constater l’évolution de la formation, échanger avec le directeur du centre, les formateurs et les apprenants. Nous venons également confirmer la vision du Président du Faso », a déclaré le coordinateur technique.

Toutes les conditions ne sont pas réunies mais les responsables de la formation sont motivés et résilients. Grâce à leur motivation les apprenants s’adaptent aux conditions de séjour au CPR. C’est pourquoi le chef de mission, Inoussa Ouédraogo, s’est dit satisfait de cette visite. En effet, les modules dispensés sont assimilés par les stagiaires. Ils ont appris la fabrication du compos et la mise en place de pépinière. Ces volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de l’agriculture ont sollicité l’aménagement à temps des sites où ils iront mettre en pratique leurs connaissances de retour dans leur commune respective.

Les stagiaires Wendkouni Lafissatou Zongo et Casimir Ouédraogo venus de la commune de Bingo se disent fiers d’être des VDP de l’agriculture. Ils ont remercié le président Ibrahim Traoré pour son initiative et sont engagés à l’accompagner. « Ce que nous avons appris déjà nous rassure et nous restons déterminés à bien terminer notre apprentissage », ont-ils affirmé.

Avant de prendre congé des hôtes du CPR de Bapla, le coordinateur technique de l’initiative présidentielle pour la production agricole a rappelé la vision du Chef de l’Etat. « Travailler à contribuer efficacement à nourrir les burkinabé, à changer les regards vis-à-vis de l’agriculture et de paradigmes car vous êtes les VDP de l’agriculture », a-t-il rappelé.

« Le Président Ibrahim Traoré veut que vous évitez trois maux à savoir la paresse, l’incompétence et la trahison », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

