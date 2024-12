Zondoma : Les Forces vives s’engagent à promouvoir la cohésion sociale et le développement de la province

Gourcy, 9 déc. 2024 (AIB)- La section provinciale du Zondoma de l’Association pour le Développement Économique et Social (ADES) du Nord a organisé le samedi 7 décembre 2024 à Gourcy un cadre de concertation qui a regroupé l’ensemble des forces vives de la province. Les échanges ont porté sur le thème : « Cohésion sociale et développement de la province du Zondoma ».

Opérateurs économiques, leaders coutumiers et religieux, autorités administratives, organisations de la société civile, acteurs de développement, travailleurs du public et du privé, artistes, etc., des cinq communes de la province ont répondu présents à l’appel de l’Association pour le Développement Économique et Social de la Région du Nord (ADES-NORD), section Zondoma.

La rencontre était placée sous la présidence du haut-commissaire de la province du Zondoma, Aboubacar Sidiki Nabé, et le patronage de Sa Majesté Naaba Baongo, chef de Gourcy.

Elle se veut un cadre de dialogue entre filles et fils du Zondoma, avait pour objectifs, selon le président du comité d’organisation, Dr Sayouba Ouédraogo, de réaffirmer l’importance de la cohésion sociale sans laquelle aucun développement n’est possible et, éventuellement, de réfléchir sur la contribution de chaque acteur dans le processus de sécurisation et de développement de la province.

Pour Sa Majesté Naaba Baongo, cette initiative « légitime et impérieuse » est la bienvenue, car, dira-t-il, elle s’accorde avec la vision des chefs coutumiers regroupés autour du Conseil des Chefs Coutumiers et Traditionnels du Zondoma, qui travaillent en permanence à promouvoir la cohésion sociale au sein de leurs communautés respectives.

Pour soutenir et encourager l’élan des initiateurs de l’activité, il a offert, au nom de cette organisation qu’il préside, un montant d’un million de francs CFA et cinq motos.

Quant au haut-commissaire Aboubacar Sidiki Nabé, c’est un jour historique pour la province, qui voit tous ses enfants réunis pour parler d’une même voix.

« Je vous invite à diagnostiquer les maux qui minent la province et à jeter les bases d’un développement endogène sous-tendu par une cohésion sociale sans faille entre filles et fils du Zondoma », a-t-il indiqué, en réitérant ses félicitations et ses remerciements à tous ceux qui se sont mobilisés pendant les moments difficiles qu’a traversés la province.

Avant de prononcer l’ouverture officielle de la rencontre, le premier responsable de la province a formulé le vœu de voir ce cadre de dialogue se pérenniser.

Une communication suivie d’échanges sur le thème « Cohésion sociale, sécurité et développement », présentée par l’ex-maire de Fada N’Gourma, Jean Claude Louari, la présentation des préoccupations des cinq communes et un don de vivres ont également constitué des étapes importantes de la rencontre.

Celle-ci s’est conclue par des recommandations, parmi lesquelles figurent, entre autres : la participation des ressortissants aux actions de développement, la pérennisation du cadre de concertation, l’accompagnement des jeunes et des femmes, le soutien aux forces combattantes, et l’engagement individuel de chacun à être un acteur de paix et de cohésion sociale.

Au total, six tonnes de riz, treize motos et la somme de 3 500 000 francs CFA ont été mobilisées pour soutenir les Personnes Déplacées Internes et les forces combattantes de la province.

À cela s’ajoute un montant de 500 000 francs CFA prévu au titre de l’effort de paix.

C’est un pari gagné pour El Hadj Salam Ouédraogo, président de la section provinciale du Zondoma de l’ADES-NORD, pour qui la satisfaction est grande d’avoir pu réunir les filles et fils de la province venus de divers horizons pour se connaître et échanger dans l’intérêt de leur localité.

Portée sur les fonts baptismaux en 2022, l’ADES-NORD s’est donné pour objectif de promouvoir le développement économique et social de la Région du Nord, qui compte les provinces du Loroum, du Passoré, du Yatenga et du Zondoma.

Agence d’Information du Burkina

Aziz KIEMDE