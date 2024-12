Burkina : Le nouveau secrétaire général du gouvernement pleinement engagé à jouer son rôle

Ouagadougou, 9 déc. 2024 (AIB)-Le nouveau Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres (SGG-CM), Ousmane Ouattara, s’est pleinement engagé lundi à jouer son rôle pour l’atteinte des objectifs escomptés.

« Je voudrais traduire mes remerciements et ma profonde gratitude au capitaine Ibrahim Traoré, chef de l’État burkinabè, et au Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, pour la confiance qu’ils ont placée en ma modeste personne et, surtout, pour l’opportunité qu’ils me donnent de servir l’État », a déclaré le nouveau Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres (SGG-CM), Ousmane Ouattara.

M. Ouattara a apprécié à sa juste valeur sa nomination à la tête du secrétariat général du gouvernement, dans un contexte de reconquête du territoire national, et s’est engagé à jouer pleinement son rôle pour l’atteinte des résultats escomptés.

Le nouveau SGG-CM a été installé lundi à Ouagadougou, dans ses fonctions, par le directeur de cabinet de la présidence du Faso, Anderson Médah.

« Dans le cadre de mes attributions, je devrai assurer le fonctionnement et la régularité de l’action gouvernementale, assister le chef du gouvernement dans sa mission de coordination, mettre en œuvre la procédure législative et réglementaire en liaison avec les hautes juridictions de l’État et le ministère en charge des Relations avec le Parlement », a-t-il soutenu.

Pour Ousmane Ouattara, deux atouts majeurs fondent son expérience pour l’atteinte des objectifs fixés. Selon lui, il s’agit premièrement des qualités de son prédécesseur, telles que la rigueur et le sens élevé de l’État, qui sont une source d’inspiration pour lui.

Le promu dit compter deuxièmement sur le soutien de ses collaborateurs et les a exhortés à maintenir le cap pour relever les défis de l’institution.

Le SGG-CM sortant, Mathias Traoré, après avoir passé 12 mois à la tête de ladite institution, a également exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités qui lui ont donné l’occasion de diriger le secrétariat général du gouvernement.

M. Traoré, nommé ministre en charge de la Fonction publique, s’est également attardé sur les activités menées durant son mandat au SGG-CM.

Il s’agit, entre autres, de l’apurement du cumul des dossiers en attente de traitement, du lancement des plateformes numériques « Legiburkina » et « JOBF », de l’organisation des sessions de formation au profit des agents, ainsi que de la réforme des recettes du SGG-CM, etc.

Le sortant s’est dit par ailleurs satisfait de la bonne collaboration des agents et les a invités à accorder la même attention au nouveau SGG-CM.

En rappel, le Secrétaire général adjoint du gouvernement et du Conseil des ministres (SGGA-CM), Ousmane Ouattara, a été nommé le dimanche 8 décembre 2024 par décret présidentiel comme nouveau SGG-CM du Burkina.

Agence d’information du Burkina

NO/ATA