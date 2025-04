Burkina/Zondoma-Meeting-Soutien

Zondoma : Le commandant Yabré fortement ovationné au meeting de soutien au président du Faso

Gourcy, 30 avril 2025 (AIB) – La coordination provinciale de veille citoyenne a organisé ce mercredi 30 avril 2025 à Gourcy un meeting pour soutenir le Président du Faso, Ibrahim Traoré, et protester contre les propos du Général américain Michael Langley.

Le meeting de soutien au Président du Faso tenu à la place de la nation de Gourcy a commencé par une séance de prière et de bénédiction livrée par les responsables des communautés religieuses en présence. « Ce qui est arrivé aux Président Sankara et Kadhafi en Libye ne se reproduira plus devant nous », a dit le président du comité d’organisation, Samsouna Mandé.

À l’issue des messages livrés par les représentants des différentes couches sociales, un hommage particulier a été rendu au Commandant Oumarou Yabré vu comme l’ange gardien du Président Ibrahim Traoré et de la Révolution.

Il faut noter qu’une forte délégation du Zondoma a effectué le déplacement au meeting de Ouahigouya, chef-lieu de la Région du Nord.

Agence d’information du Burkina