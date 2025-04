Zondoma : Le Capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs fortement ovationnés

Gourcy, 30 avril 2025 (AIB) – La coordination provinciale de veille citoyenne a organisé ce mercredi 30 avril 2025 à Gourcy un meeting soutenir le Président du Faso Ibrahim Traoré et protester contre les propos du Général américain Michael Langley.

Le meeting de soutien au Président du Faso tenu à la place de la nation de Gourcy a commencé par une séance de prière et de bénédiction livrée par les responsables des communautés religieuses en présence.

»Ce qui est arrivé aux Président Sankara et Kadhafi en Libye ne se reproduira plus devant nous » dira le président du comité d’organisation Samsouna Mandé dans son allocution. À l’issue des messages livrés par les représentants des différentes couches sociales, un hommage particulier a été rendu au Président Ibrahim Traoré et à tous ses collaborateurs. Il faut noter qu’une forte délégation du Zondoma a effectué le déplacement au meeting de Ouahigouya, chef-lieu de la Région du Nord.

