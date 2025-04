BURKINA-SANEMATENGA-ASSOCIATION-DON-VIVRES-MENAGES

Burkina : 300 ménages dotés en vivres d’une valeur de plus de 3 millions de F CFA

Kaya, 30 avril 2025 (AIB)- L’association SEVE AFRICA, a remis, ce mercredi 30 avril 2025 à Kaya, 100 sacs de riz de 25kg et de 200 sac de maïs de 25kg d’une valeur de plus de 3 millions de F CFA, à 300 ménages vulnérables, pour faire face aux crises et aux impacts du changement climatique dans la région.

La remise des vivres, ce mercredi 30 avril 2025 à Kaya, est une initiative qui entre dans le cadre du projet intitulé « Renforcer la résilience et la cohésion sociale des populations affectées par la crise et les impacts du changement climatique dans la région du Centre-Nord », financé par la République fédérale d’Allemagne à travers le BMZ.

Il est mis en œuvre par Oxfam et ses partenaires, notamment ATAD et SEVE AFRICA.

Selon le chargé du suivi-évaluation de l’association SEVE AFRICA, Moustapha Touré, 300 ménages vulnérables seront bénéficiaires de 100 sacs de riz de 25kg et de 200 sacs de maïs de 25kg, d’une valeur de plus de 3 millions de F CFA.

Il a indiqué que cet acte répond à l’appel de solidarité, à la cohésion sociale et à la résilience du gouvernement envers les populations vulnérables.

Moustapha Touré s’exprimait ce mercredi 30 avril 2025 à Kaya, lors de la cérémonie de remise de vivres aux personnes vulnérables.

«Nous voulons soulager leur besoin un tant soit peu», a ajouté le chargé du suivi-évaluation de l’association SEVE AFRICA.

Pour Moustapha Touré, l’initiative s’inscrit dans le cadre du projet « renforcer la résilience et la cohésion sociale de la population affectée aux crises et les impacts du changement climatique dans la région du Centre-Nord.

La Présidente de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Kaya, Solange Kima/Minoungou, a précisé que les vivres vont accompagner les personnes vulnérables de la province qui peinent à manger au quotidien.

Elle a poursuivi que l’initiative vient à point nommé pour réconforter les personnes déplacées, les veuves et les orphelins qui ont besoin d’assistance et d’accompagnement.

La PDS a également salué l’initiative de SEVE AFRICA et a invité les bénéficiaires à utiliser le don à bon escient.

« Ces vivres sont destinés à vos familles, ne les mettez pas sur la place du marché », a exhorté Solange Kima/Minoungou.

La déplacée interne, Irène Sawadogo, a exprimé sa gratitude envers SEVE AFRICA.

« Je ne m’attendais pas à recevoir un sac de riz, mais il vient au bon moment, ça sera la fête aujourd’hui en famille », a-t-elle martelé.

Dans cette même veine, le déplacé interne, Natounbonsda Sawadogo, a salué le geste de solidarité des initiateurs tout en souhaitant un retour de la paix au Burkina Faso.

« Nous les remercions. Ce geste va encore préserver notre dignité », a-t-il dit.

L’association SEVE AFRICA est une structure basée à Kaya et à Ouagadougou, qui soutient l’émergence locale en Afrique, notamment dans l’agro-écologie et la sécurité alimentaire et moyen d’existence.

