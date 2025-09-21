BURKINA-ZONDOMA-VEILLE CITOYENNE-REHABILITATION-VOIES

Zondoma : La veille citoyenne poursuit la réhabilitation de voies dégradées

Gourcy, 19 sept. 2025 (AIB) – Dans sa dynamique de réhabilitation des voies dégradées, la coordination provinciale des associations de veille citoyenne du Zondoma, s’est déployée le samedi 20 septembre 2025 à l’intérieur de la ville de Gourcy pour apporter sa contribution la réhabilitation des voies.

Après Sogondin, Minima, Basnam, Niessega, la coordination provinciale des associations de veille citoyenne du Zondoma a mobilisé ses hommes pour la réhabilitation de la voie secondaire qui mène au centre de santé et promotion sociale (CSPS) urbain de Gourcy ce samedi 19 septembre 2025.

Convaincus que l’État ne peut pas satisfaire en tout temps et en tout lieu les besoins des populations, Oumarou Ouédraogo, et ses camarades ont fait de la participation citoyenne leur cheval de batail.

Cette fois, c’est la route menant au CSPS urbain de Gourcy qui a reçu leur visite. Armés des outils nécessaires, ils ont pu remblayer les gros trous qui rendaient le passage difficile à plusieurs niveaux. Il faut noter que les fortes pluies tombées cette année ont occasionné des dégradations de grande ampleur sur l’ensemble du réseau routier de la province.

Agence d’information du Burkina

AK-dnk-ata