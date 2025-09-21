BURKINA-BOULKIEMDE-UNIVERSITE-NORBERT-ZONGO-MINISTRE-VISITE

Boulkiemdé/Université Norbert ZONGO : le ministre Thiombiano salue l’engagement des acteurs pour la normalisation des années académiques

Koudougou, 19 sept. 2025 (AIB) – Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Adjima Thiombiano, s’est rendu ce vendredi, à l’Université Norbert Zongo (UNZ) à Koudougou pour féliciter et encourager les étudiants et le corps professoral pour leur mobilisation dans le cadre des cours de vacances, une initiative essentielle pour rattraper les retards académiques.

L’UNZ fait face à des difficultés depuis février dernier, notamment en raison de l’inaccessibilité de la salle polyvalente de Koudougou, qui a perturbé le calendrier universitaire. Pour y remédier, l’université a pris la décision de prolonger l’année académique.

Au cours de sa visite, Pr Adjima Thiombiano a exprimé sa fierté face à l’engagement des étudiants : « Nous sommes venus vous dire que nous sommes très fiers de vous pour avoir pris conscience que vous avez aussi votre partition à jouer dans la normalisation des années académiques », a-t-il indiqué.

Il a visité plusieurs amphithéâtres, rencontré des étudiants en Histoire L3 et en SVT L2 qui suivaient leurs cours. Il a également observé les étudiants des filières MPCI L1 et SVT biologie générale L3 en pleine composition, respectivement en chimie et en endocrinologie.

« Venir composer pendant les vacances est aussi un acte patriotique et nous sommes venus saluer cet engagement », a déclaré le ministre, soulignant l’importance de leurs efforts pour l’avenir de l’université.

Selon la présidente de l’UNZ, Pr Awa Eugénie Maiga, les efforts conjoints de tous les acteurs ont déjà porté leurs fruits. Au 31 juillet 2025, sur un total de 70 filières à l’UNZ, 54 étaient considérées comme normales.

Grâce à cette mobilisation, le nombre de filières en cours de normalisation a été ramené à seulement 4.

La normalisation des années académiques dans toutes les universités publiques du Burkina Faso est une priorité pour le Ministère. C’est pourquoi le ministre a invité l’ensemble de la communauté universitaire à redoubler d’efforts pour atteindre cet objectif et assurer la continuité du parcours académique des étudiants.

Agence d’information du Burkina

PB/bbp