BURKINA-INITIATIVE FASO MEEBO-LANCEMENT-REGION-BANKUI

Balé : Le gouverneur lance officiellement la réception des dons pour FASO MEEBO dans les régions du Bankui et du Sourou

Boromo, le 20 septembre 2025 (AIB) – Le gouverneur des régions du Bankui et du Sourou, Pierre Bassinga, a officiellement lancé à Boromo les activités marquant la réception des dons pour l’opérationnalisation de l’initiative FASO MEEBO dans lesdites régions, le samedi 20 septembre 2025. Cette cérémonie de lancement a mobilisé les différences couches socioprofessionnelles de la région.

La réception des dons pour le FASO MEEBO est désormais effective dans les régions du Bankui et du Sourou. La cérémonie de lancement a été présidée par le gouverneur, Pierre Bassinga à Boromo.

Les activités du lancement ont été marquées par un cross populaire suivi de la montée des couleurs au haut-commissariat.

Le clou de cette journée de mobilisation citoyenne au tour de l’initiative présidentielle a été la réception des premières contributions par le gouverneur. Cette première journée a registré des dons en ciment, du sable, du matériel, et du numéraire.

Les différents intervenants à la cérémonie composés des représentants, des associations de la veille citoyenne, la coordination des associations féminines, les légitimités coutumières et religieuses, les députés de la région, le chargé de mission de la présidence du Faso, ainsi que les autorités administratives ont tour a lancé des messages de mobilisation et exprimé leur adhésion pour une mise en œuvre reçue de FASO MEEBO dans la région.

Le gouverneur Bassinga a félicité les populations pour leur forte mobilisation à la cérémonie et les dons. En outre, il les a encouragés à soutenir massivement FASO MEEBO afin que les ressources nécessaires soient mobilisées pour accompagner sa mise en œuvre.

Pour ce faire, l’autorité régionale a exhorté chaque province et commune à rivaliser d’ardeur dans la collecte des matériaux.

Pour l’autorité régionale, « c’est seulement à ce prix que les voies et nos routes interurbaines seront transfigurées ». Aussi, a-t-il, engagé chaque haut-commissaire et préfet, président de délégation spéciale à être des commandants de troupes sur les chantiers de développement.

Les activités du lancement ont été marquées par un cross populaire suivi de la montée des couleurs au haut-commissariat.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk-ata