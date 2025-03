Burkina/Zondoma-Veille-Citoyenne-Rupture-Collective

Zondoma : La veille citoyenne organise une rupture collective de jeûne pour renforcer la cohésion sociale

Gourcy, 23 mars 2025 (AIB) – La coordination provinciale des organisations de la veille citoyenne du Zondoma a organisé une rupture collective de jeûne, le dimanche 23 mars 2025 à Gourcy.

Femmes, jeunes, personnes âgées, chrétiens, musulmans, autorités administratives, militaires et paramilitaires et organisations de la société civile ont répondu à l’appel de la coordination provinciale de la veille citoyenne du Zondoma, le dimanche 23 mars 2024 devant le siège du comité communal de jumelage de Gourcy pour une rupture collective de jeûne.

Pour le coordonnateur provincial de la veille citoyenne, Oumarou Ouédraogo, cette mobilisation est la preuve que toutes les communautés parlent le même langage à Gourcy et restent engagées autour des autorités et les forces combattantes pour la libération du pays notamment à travers des prières et des invocations par la grâce du mois de Ramadan.

Prenant la parole à la suite des guides religieux, chrétien et musulman, le haut-commissaire de la province, Aboubacar Sidiki Nabé, a traduit sa reconnaissance aux organisateurs pour leur initiative qui prône selon lui les idéaux de vivre ensemble.

« Ce mois où le carême et le Ramadan coïncident est un signe qui prouve que nous devons regarder dans la même direction en toute circonstance », a-t-il déclaré tout en exhortant les »Wayiyans » à pérenniser l’activité et à demeurer dans la prière pour la paix et la libération totale du pays.

Après le repas communautaire, les participants ont observé la prière de Magrib avant de se dire aurevoir.

Agence d’Information du Burkina

AK/dnk/ata