Nahouri : Les acteurs de la transhumance transfrontalière se concertent pour renforcer leur coopération

Pô, 13 avril 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a présidé ce jeudi 10 avril 2025 à Pô, une rencontre de concertation transfrontalière sur la transhumance entre les acteurs des régions de Upper East et Upper West du Ghana et les provinces du Nahouri et de la Sissili du Burkina, pour renforcer la coopération entre les acteurs en charge de la transhumance dans lesdites régions.

Cette rencontre entre dans le cadre des activités du projet de gestion consensuelle des ressources naturelles partagées dans les zones frontalières des provinces de la Sissili et du Nahouri et deux régions du Ghana (Upper East et Upper West), initié par le projet DINADANE.

Aussi, la rencontre du jeudi 10 avril 2025 à Pô, vise à renforcer la coopération entre les acteurs en charge de la transhumance afin de prévenir et gérer les tensions liées à la transhumance transfrontalière dans les zones d’intervention du projet.

Des communications sur les dynamiques agro-pastorales dans la zone transfrontalière du Burkina et du Ghana, la législation en matière de gestion de la transhumance et les difficultés liées à la transhumance, ont été appréciées par les différents acteurs venus du Ghana et du Burkina.

La rencontre leur a permis de poser les bases d’une collaboration pacifique dans la zone.

Pour le coordonnateur du projet, Issaka Kaboré, et le responsable en charge de la cohésion dans le cadre du projet, Beore Somda, cette conclave a été plus bénéfique pour tous les acteurs vu les échanges, les contributions et l’engagement pour une bonne cohabitation des différentes communautés des deux pays.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a salué l’esprit de fraternité qui a prévalu tout au long des échanges.

Pour lui, les enjeux sont importants, « mais ensemble, à travers le dialogue, la concertation et l’engagement mutuel, la transhumance sera un facteur de cohésion sociale et non de division ».

Il faut noter que le projet est financé par la fondation PATRIP et mis en œuvre par le consortium, HELP, RECOPW, la fédération NUNUNA au Burkina et l’ONG Clip au Ghana.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/bz