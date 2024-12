Zabré: La veille citoyenne inaugure le « Rond-point Koumaré » de Sampema

Zabré, 29 déc. 2024 (AIB)-Le « Rond-point Koumaré » du village de Sampema, dans la commune de Zabré, a été inauguré le samedi 28 décembre 2024. À cette occasion, le chef du village, en soutien aux autorités de la transition, a déclaré qu’il préfère « s’adosser à un rocher qu’à une motte de terre ».

La veille citoyenne du village de Sampema dispose désormais d’un rond-point dénommé « Rond-point Koumaré », qui signifie « rocher » en langue locale bissa. Cette infrastructure a été inaugurée en présence des autorités et d’une population venue en nombre.

« Nous, populations du village de Sampema, sommes avec le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l’État burkinabè. Pour moi, être avec le capitaine IB, c’est s’adosser à un rocher. Nous préférons donc nous adosser à un rocher qu’à une motte de terre », a déclaré le chef du village, Naaba Sama, devant une foule enthousiaste.

Il a ajouté que la sécurité actuelle du village est due au combat acharné mené par des hommes et des femmes au front, et qu’il leur en sera éternellement reconnaissant.

Le responsable de la veille citoyenne de Sampema, Seydou Waré, a expliqué que ce rond-point symbolise le soutien de la communauté aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui se battent nuit et jour. Il a salué la mobilisation de la population et le soutien constant des autorités.

Le président des jeunes de la commune de Zabré, Aziz Gouba, a exhorté les jeunes de Sampema à s’investir pleinement dans la lutte contre le terrorisme.

« Si, depuis votre position, vous apercevez un individu au comportement douteux, prévenez immédiatement les Forces de défense et de sécurité ou les VDP. Le rond-point n’est pas un lieu de distraction. Vous devez y jouer véritablement votre rôle de veille citoyenne », a-t-il insisté.

Prenant la parole au nom du ministre de l’Énergie, Yacouba Zabré Gouba, le directeur de cabinet, Salif Boussim, a exhorté les jeunes de Sampema à rester vigilants et à ne pas « dormir » au rond-point, mais plutôt à redoubler d’efforts pour assurer la sécurité de leur localité.

La cérémonie d’inauguration a également enregistré la présence d’une délégation du Comité national de veille citoyenne ainsi que de nombreux ressortissants de Sampema venus de Ouagadougou.

Le village de Sampema est le deuxième village le plus peuplé de la commune de Zabré.

Agence d’information du Burkina

JPB/ata