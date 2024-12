Burkina : Le conseil des jeunes de l’AES plaide pour la réduction des prix des casques

Ouagadougou, 29 déc. 2024 (AIB)-Le conseil des jeunes de l’Alliance des États du Sahel (AES) a plaidé dimanche pour la réduction des prix des casques de moto afin de faciliter leur accessibilité aux usagers des engins à deux roues.

« Nous faisons vraiment des plaidoyers auprès des autorités pour qu’elles puissent diminuer les prix des casques. Si, avec 5 000 FCFA, on peut avoir un casque, ce serait bien », a indiqué le président du conseil des jeunes de l’AES, Ismaël Sawadogo.

Il s’exprimait dimanche 29 décembre 2024 à Ouagadougou, lors d’une séance de sensibilisation sur l’importance du port du casque.

Selon le président, l’annonce du ministère de la Sécurité concernant le contrôle du port obligatoire du casque à partir de janvier 2025, est déjà actée.

Pour permettre à la population d’être en phase avec cette annonce, M. Sawadogo a souhaité que les autorités baissent les prix des casques sur toute l’étendue du territoire national, notamment par le biais de subventions, afin de permettre à tous ceux qui n’en disposent pas d’en acheter à moindre coût.

Toujours selon M. Sawadogo, le port du casque est une obligation pour les usagers des engins à deux roues, car il permet de minimiser les risques en cas d’accident. C’est pourquoi son association place la sensibilisation sur cette thématique au cœur de ses priorités.

À l’entendre, le message des autorités à l’endroit des populations sur le port du casque aura les effets escomptés grâce à la sensibilisation.

Son association compte poursuivre les actions de sensibilisation sur la question dans les 13 régions du pays, a-t-il ajouté.

Ismaël Sawadogo a par ailleurs appelé les Organisations de la société civile (OSC) et les Organisations non gouvernementales (ONG) à mettre l’accent sur la sensibilisation et à subventionner le prix des casques au profit de la population.

La conseillère du conseil des jeunes de l’AES, Karidjatou Tao/Ganamé, a invité les femmes à ne pas négliger le port du casque.

« J’appelle toutes mes sœurs, mes coépouses et les enfants dans les quatre coins du Burkina Faso à prendre le port du casque très au sérieux. Parce que moi-même, j’ai vécu un incident en 2023. Sans le casque, peut-être que je ne serais pas là aujourd’hui », a-t-elle confié.

Elle a également demandé aux structures en charge de la sécurité, notamment la police nationale et la police municipale, de redoubler d’efforts dans la sensibilisation des usagers.

Mme Tao a par ailleurs invité les vendeurs de motos à faire preuve d’honnêteté en intégrant le casque dans le prix des motos, sans toutefois pratiquer de surenchère.

Il convient de préciser que le conseil des jeunes de l’Alliance des États du Sahel a été créé en 2024. L’association est présente au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Son objectif principal est d’accompagner les initiatives de développement lancées par les trois présidents de l’AES.

Agence d’information du Burkina

