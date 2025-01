Yongo à Zoaga : Une fête coutumière pour la paix, la cohésion sociale et la concrétisation des vœux

Zoaga, 18 janvier 2025 (AIB)-La commune de Zoaga, située à la frontière entre le Burkina Faso et le Ghana, a vibré ce vendredi 17 janvier 2025 au rythme du Yongo, la fête coutumière du canton. Cet événement, symbole de rassemblement et de tradition, a permis au chef coutumier, Sa Majesté Naaba Tigré, d’implorer les ancêtres pour la cohésion sociale et le retour définitif de la paix, tant à Zoaga que dans le reste du Burkina Faso.

Le Yongo a rassemblé les fils et filles de la communauté koussacé, venus de diverses localités du Burkina Faso et de la commune frontalière de Zebila, au Ghana.

La cérémonie a été ponctuée de sacrifices, de danses et d’offrandes aux ancêtres. Ces rites, empreints de spiritualité, sont destinés à assurer la prospérité agricole, la santé et la sécurité des habitants du canton.

Le chef coutumier, Naaba Tigré, a profité de l’occasion pour rendre un hommage appuyé à ses ancêtres et leur demander de veiller sur le bien-être des populations.

« Avec l’action des ancêtres et la grâce de Dieu, nos vœux de paix et de cohésion sociale se réaliseront », a-t-il déclaré.

Un autre souhait cher aux filles et fils de Zoaga est de voir la route reliant Zabré à Zoaga, déjà bitumée, prolongée jusqu’à la frontière avec le Ghana.

Les autorités coutumières, religieuses et administratives des cantons voisins, notamment Zabré et Zonsé, ont pris part à l’événement, témoignant ainsi de la solidarité régionale.

Le président de la délégation spéciale de Zoaga, Bernard Yameogo, présent à la célébration, a salué la réussite de cette fête et a sollicité le soutien du chef pour mener à bien les missions de développement assignées à la commune.

Les festivités ont également été agrémentées par des prestations musicales traditionnelles des ensembles venus de Zebila.

Le rurga, instrument emblématique des Koussacé, a rythmé les danses et renforcé l’ambiance festive.

Cette édition du Yongo revêt une importance particulière pour Zoaga, une commune marquée par de douloureux épisodes de conflits sociaux en mars 2019, ayant causé la mort de huit personnes, et une attaque terroriste en janvier 2023. Ces événements avaient contraint une grande partie de la population à fuir.

Aujourd’hui, le succès de cette fête témoigne du retour progressif de la paix et de la cohésion sociale à Zoaga. Le chef coutumier et les populations nourrissent l’espoir que cet élan de solidarité et d’unité se poursuivra pour bâtir un avenir meilleur.

Pour rappel, Zoaga, commune burkinabè située sur la route nationale 29 à la frontière ghanéenne, demeure un symbole de résilience et de dialogue entre les communautés.

Agence d’information du Burkina (AIB)

JPB/ata