Yako: Un mouvement prie pour la paix et la cohésion sociale

Yako, 14 mars 2025 (AIB) – Le Mouvement patriotique « Pour ma partie, je m’engage » a organisé le vendredi 14 mars 2025 dans la cour royale de sa Majesté Naba-Djiguèmdé de Yako, une prière pour la paix et la cohésion sociale au Passoré.

Selon le conseiller spécial du président du mouvement « ma patrie, je m’engage », Clément Wango, le Mouvement à un but non-lucratif dont l’objectif principal est de travailler à la promotion de la cohésion sociale et de la paix au Burkina Faso.

La prière a regroupé les différentes confessions religieuses de la province. A cet effet, les différents représentants ont tour à tour à la tribune, imploré Dieu, le tout puissant en formulant des bénédictions pour les Forces combattantes engagés dans la reconquête du territoire national.

Les différentes confessions religieuses de la localité ont également formulé des prières pour le retour de la paix au Burkina.

Le parrain de l’initiative, Moustapha Souly a indiqué que la prière avait pour but de soutenir le président du Faso, le capitaine, Ibrahim Traoré, dans la lutte contre le terrorisme afin que le Burkina Faso soit un pays paisible et prospère.

M.Souly a aussi remercié le chef de Yako et l’ensemble des corps constitués de la province du Passoré pour la réussie de la prière.

Sa Majesté Naaba Djiguemdé, dima de Yako, s’est réjoui de la tenue cette initiative et en a profité pour adresser des prières et des bénédictions au mouvement pour son organisation réussie.

Le chef de Yako a exhorté le mouvement patriotique à s’unir pour construire la province du Passoré.

Le représentant de la communauté musulmane de Yako, El Hadji Sabana Sanfo, dit être fier de participé à la prière grâce à l’appel du roi de Yako.

Implorant le tout puissant, le miséricordieux,

Imam Sabane a également imploré la clémence de Dieu pour la protection des autorités du Burkina Faso.

