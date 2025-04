BURKINA-MOUHOUN-EQUIPEMENTS-REMISE

Mouhoun : 20 apprenants reçoivent des équipements de protection individuelle

Dédougou, le 8 avril 2025, (AIB)- La direction régionale en charge de la protection sociale de la Boule du Mouhoun, a remis, ce mardi 08 avril 2025 à Dédougou, des équipements de protection individuelle à 20 enfants apprenants issus de milieux vulnérables. Cette initiative vise à lutter contre les pires formes de travail des enfants.

La remise d’équipements de protection individuelle à 20 enfants apprenants issus de milieux vulnérables, tenue ce mardi 08 avril 2025 à Dédougou.

L’objectif est de contribuer à la protection des bénéficiaires contre les pires formes de travail des enfants dans la région de la Boucle du Mouhoun en leur permettant de bénéficier d’un apprentissage de qualité dans un milieu de travail sûr et salubre.

Selon le directeur régional en charge de la protection sociale de la Boucle du Mouhoun, Moussa Traoré, dans le cadre de la promotion de la sécurité et santé au travail et de la lutte contre le travail des enfants dans la région de la Boucle du Mouhoun, l’Inspection du travail de Dédougou a organisé courant juin 2023 des sorties de contrôle et de sensibilisation dans les unités informelles dans la ville de Dédougou.

Ces sorties ont permis d’apprécier les conditions de travail de 20 structures informelles occupant 160 apprentis.

Parmi ces apprentis, les équipes de l’Inspection du travail ont décelé 49 déplacés internes dont 48 garçons et 1 fille.

« Les sorties de contrôle de l’Inspection du travail ont permis de constater que ces derniers apprennent leur métier dans des conditions d’apprentissage très difficiles. Ces conditions difficiles se résument essentiellement par l’absence totale d’équipements de protection individuelle notamment les lunettes, les chaussures de sécurité, les tenues de travail», a expliqué Moussa Traoré.

Il a dit que cette initiative s’inscrit dans une démarche globale visant entre autres, à renforcer la prévention du travail des enfants à travers la sensibilisation des parties prenantes, assurer la protection des enfants PDI et doter chaque enfant d’un kit d’équipements spécifiques, adapté à son domaine d’apprentissage.

M. Traoré a témoigné sa gratitude aux partenaires qui les ont soutenus dans la réalisation de ce projet.

Les différents intervenants ont souligné l’importance de l’engagement collectif de la communauté pour lutter contre les PFTE et ont traduit leur reconnaissance à la direction régionale du travail et de la protection sociale pour les efforts fournis en matière de sensibilisation et de dotation d’équipement de protection individuelle.

Le représentant des participants Séverin Sama, a salué le geste de la direction régionale du travail et de la protection sociale de la Boucle du Mouhoun pour les équipements de protection individuelle qui symbolise un nouvel espoir pour leur avenir.

16 apprenants de la mécanique auto ont reçu chacun un kit de protection composé d’une paire de chaussures de sécurité, une tenue de travail.

2 apprentis menuisier ont reçu chacun une paire de chaussures de sécurité, une tenue de travail et des lunettes de sécurité, 2 apprentis de la soudure métallique ont reçu chacun une paire de chaussures de sécurité, une tenue de travail, des lunettes de sécurité et une paire de gants, 3 maîtres artisans ont reçu chacun une boîte à pharmacie contenant chacune des produits de première nécessité.

Cette cérémonie de remise des équipements de protection individuelle à Dédougou marque un tournant dans la lutte contre le travail des enfants.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/bz