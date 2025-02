Visite de travaux au GIP/PNVB : le Ministre Roland SOMDA félicite le DG Nestor NOUFFE et son équipe pour les résultats engrangés

Le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, M. Roland SOMDA, a effectué ce mercredi 19 février 2025, une visite de travail au Groupement d’Intérêt Public Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP/PNVB). Cette visite a été l’occasion pour l’autorité d’apprécier les conditions de travail du personnel, d’évaluer les réalisations de l’année écoulée et d’échanger avec l’ensemble des acteurs en vue d’une amélioration continue des performances.

Impressionné par l’engagement et la motivation des volontaires, Monsieur le Ministre a salué leur contribution inestimable au développement national, affirmant que « le volontariat est un pilier essentiel pour bâtir un Burkina Faso résilient et prospère ». Il a réitéré son soutien indéfectible aux projets du GIP/PNVB, qui sont en parfaite adéquation avec les ambitions présidentielles portées par Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE.

Lors des échanges, les représentants du personnel ont exprimé leurs attentes et doléances, auxquelles le Ministre a prêté une oreille attentive. Convaincu de la nécessité d’un accompagnement renforcé, il a encouragé les volontaires à persévérer dans leur engagement, soulignant que « le développement d’une nation repose sur la mobilisation et l’abnégation de sa jeunesse ».

Cette visite a renforcé l’élan de motivation et d’engagement du Directeur Général du GIP/PNVB, Monsieur Nestor NOUFFE et de son équipe. Elle est aussi une reconnaissance du rôle stratégique du GIP/PNVB dans la construction d’un Burkina Faso solidaire et dynamique.

DCRP MSJE