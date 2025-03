BURKINA-CENTRE-OUEST-GOUNDI-AGRICULTURE-VISITE

Visite de terrain à Goundi : le Gouverneur du Centre-Ouest encourage les jeunes entrepreneurs agricoles

Goundi, 21 mars 2025 (AIB) – Une délégation de haut niveau, conduite par le Gouverneur par intérim de la région du Centre-Ouest, Adama Jean Yves Béré, a effectué vendredi, une visite de terrain au Centre de promotion rurale (CPR) de Goundi, a constaté l’AIB.

Cette visite a permis de rencontrer et d’encourager les jeunes entrepreneurs agricoles participant à l’initiative « Vision du camarade Capitaine Ibrahim Traoré ».

L’objectif principal de cette visite était de témoigner du soutien des autorités régionales aux jeunes apprenants, issus de trois régions, qui suivent une formation agricole intensive au CPR de Goundi. Cette formation, d’une durée d’un mois, constitue la phase pilote d’une initiative ambitieuse visant à renforcer les compétences agricoles des jeunes.

Les apprenants ont exprimé leur joie et leur gratitude pour la visite de la première autorité de la région. Ils ont souligné l’importance de cette marque de soutien, qui les encourage à persévérer dans leur formation et leur développement professionnel.

Cette visite de terrain témoigne de l’engagement des autorités régionales à soutenir l’entrepreneuriat agricole des jeunes et à promouvoir le développement du secteur agricole dans la région du Centre-Ouest.

La délégation comprenait également le Haut-Commissaire du Sanguié, Talari Germaine Ouoba, le Directeur régional de l’agriculture et de l’élevage de la région, Antoine Zorom, les directeurs provinciaux du Sanguié et du Boulkiemdé, ainsi que les responsables de la gendarmerie et de la police du Sanguié.

Agence d’information du Burkina

PB/FGB/AS/ATA