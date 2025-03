BURKINA-CENTRE-OUEST-SANTE-ECOLE-SORTIE-PROMOTIONS

Koudougou : L’ENSP célèbre la sortie de sept promotions d’agents de santé

Koudougou, le 21 mars 2025 (AIB)-L’Ecole nationale de santé publique (ENSP) de Koudougou a célébré jeudi dans ses locaux, la sortie de sept de ses promotions d’élèves et d’étudiants, a constaté l’AIB.

Sous le patronage du Gouverneur par intérim de la région du Centre-Ouest, Adama Jean Yves Béré, et le parrainage de El Hadj Issa Siemdé, opérateur économique, les promotions ont été a célébrées sous le signe de l’engagement et du professionnalisme de ses futurs agents de santé.

La promotion, baptisée « Intégrité et Triomphe », a enregistré un taux de réussite exceptionnel de 99,89%, témoignant de la qualité de la formation dispensée par l’ENSP, dirigée par le Dr Jean Edmond Nikiema.

Le thème de cette année, « Résilience et Impact : Agents de santé debout », souligne la détermination de ces jeunes professionnels à servir leur nation avec loyauté, discipline, intégrité, professionnalisme et dévouement.

Lors de la cérémonie, les diplômés ont prêté serment de respecter la confidentialité des patients et de mettre en œuvre l’intérêt supérieur de la nation, s’engageant à servir partout où le besoin se fera sentir sur l’ensemble du territoire national.

Le Gouverneur par intérim a exprimé sa satisfaction quant au taux de réussite de ces promotions et les a encouragées à maintenir leur dynamisme tout au long de leur carrière. Le parrain, El Hadj Issa Siemdé, s’est dit fier de ses filleuls et les a exhortés à privilégier le professionnalisme et l’intégrité, les mettant en garde contre les raccourcis faciles.

Des remerciements appuyés ont été adressés au parrain, au Gouverneur, ainsi qu’aux encadreurs et à l’équipe technique du département pour leur soutien indéfectible.

Ces nouveaux agents de santé, forts de leur engagement et de leurs compétences, sont désormais prêts à apporter une contribution significative au système de santé burkinabè.

Agence d’information du Burkina

PB/FGB