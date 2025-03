Koubri : La délégation spéciale rappelle l’obligation de libérer les accotements des artères

Koubri, 21 mars 2025 (AIB) – Une équipe de la délégation spéciale de la commune de Koubri a sillonné vendredi les artères de la localité pour inviter les occupants irréguliers à libérer sans délai les accotements, comme l’exige la réglementation.

Dans la matinée du 21 mars 2025, aux environs de 8 heures 30 minutes, Samadé Léonard Gougou, Président de la délégation spéciale de la commune de Koubri, accompagné de Sibiri Compaoré, 1er vice-président, du capitaine Mathieu Bazié, chef du service départemental de l’environnement et des eaux et forêts, de certains chefs de service de la mairie et de quelques éléments de la police, a sillonné les principales artères de la commune.

L’objectif était d’expliquer davantage aux occupants irréguliers des accotements les termes du communiqué relatif aux accidents récurrents survenus ces derniers temps.

Il a surtout rappelé la nécessité de maintenir une distance suffisante entre les voies et les étals. Il faut souligner que le délai de déguerpissement, fixé au 30 mars 2025, est largement dépassé.

Tout contrevenant verra son installation démolie sans autre forme de procès, a prévenu le PDS.

