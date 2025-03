Valorisation des langues nationales : un enjeu de souveraineté, selon le gouverneur du Sahel

Dori, (AIB)-La direction régionale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF) du Sahel a commémoré en différé, le mercredi 12 mars 2025 à Dori, la semaine des langues africaines et la Journée internationale de la langue maternelle. L’événement a été marqué par une montée des couleurs nationales au son du Ditanyè en langue fulfulde et une conférence publique sur l’importance des langues nationales dans les rapports humains et socio-économiques dans la région du Sahel.

Initialement prévue du 21 au 28 février 2025, cette semaine dédiée aux langues africaines s’est tenue en différé pour des raisons de calendrier.

La cérémonie a débuté par la montée du drapeau national en présence des corps constitués et des élèves, qui ont entonné l’hymne national en fulfulde.

Au pied de l’étendard, le directeur régional de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Sahel, Elhadji Boubacar, a souligné l’importance de cette commémoration, affirmant :

« C’est une journée que nous dédions à nos langues nationales, longtemps négligées et exclues. » Pour lui, cette négligence justifie en partie la situation actuelle, et leur valorisation pourrait contribuer à restaurer la cohésion sociale.

Le gouverneur de la région du Sahel, Abdoul Karim Zongo, a pour sa part insisté sur le lien entre langue et souveraineté, déclarant : « Pour parler de notre souveraineté, il faudrait que nous revenions à nos langues nationales afin de nous bâtir un socle et savoir quelle direction prendre. »

Les participants à cette montée du drapeau ont exprimé leur fierté, à l’image de Mohamed Haidara, élève en classe de CM2 à l’école Gnarela A, qui a confié ressentir un grand honneur en chantant le Ditanyè en fulfulde.

Dans la région du Sahel, neuf langues nationales sont parlées : le fulfulde, le sonraï, le koronfé, le gulmacema, le mooré, le tamachek, le dogon, le bisa et le haoussa.

Leur importance dans les rapports humains et socio-économiques a été démontrée lors d’une conférence publique organisée au lycée provincial de Dori.

Agence d’information du Burkina

Ali Mamoudou Maïga

AIB Séno